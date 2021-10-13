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Пресс-секретарь вице-премьера Оверчука анонсировал его встречи в Вашингтоне
Пресс-секретарь вице-премьера Оверчука анонсировал его встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 13.10.2021
Пресс-секретарь вице-премьера Оверчука анонсировал его встречи в Вашингтоне
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 14-15 октября в Вашингтоне встретится с президентом Всемирного банка и управляющим директором Международной финансовой... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:00
2021-10-13T11:38
вашингтон (город)
всемирный банк
алексей оверчук
политика
сша
международная финансовая корпорация
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 14-15 октября в Вашингтоне встретится с президентом Всемирного банка и управляющим директором Международной финансовой корпорации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь вице-премьера.Отмечается, что запланированы встречи с представителями администрации США и американского бизнеса.МВФ и Всемирный банк проводят встречи два раза в год в Вашингтоне с большим числом международных участников, включая руководителей минфинов и центробанков многих стран.
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вашингтон (город)
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вашингтон (город), всемирный банк, алексей оверчук, политика, сша, международная финансовая корпорация, россия
11:00 13.10.2021 (обновлено: 11:38 13.10.2021)
 
Пресс-секретарь вице-премьера Оверчука анонсировал его встречи в Вашингтоне

Вице-премьер Оверчук возглавит делегацию на осенней сессии МВФ и Всемирного банка

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 14-15 октября в Вашингтоне встретится с президентом Всемирного банка и управляющим директором Международной финансовой корпорации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь вице-премьера.
"Алексей Оверчук возглавляет российскую делегацию на осенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. На 14-15 октября у него запланирован ряд рабочих встреч, включая встречи с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом и управляющим директором Международной финансовой корпорации Махтаром Диопом", - сообщил пресс-секретарь Оверчука Андрей Матвеев.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 23:31
Посол Антонов анонсировал визит вице-премьера Оверчука в США
Отмечается, что запланированы встречи с представителями администрации США и американского бизнеса.
МВФ и Всемирный банк проводят встречи два раза в год в Вашингтоне с большим числом международных участников, включая руководителей минфинов и центробанков многих стран.
 
Вашингтон (город)Всемирный банкАлексей ОверчукПолитикаСШАМеждународная финансовая корпорацияРоссия
 
 
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