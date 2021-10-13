https://ria.ru/20211013/vashington-1754333402.html

Пресс-секретарь вице-премьера Оверчука анонсировал его встречи в Вашингтоне

Пресс-секретарь вице-премьера Оверчука анонсировал его встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 13.10.2021

Пресс-секретарь вице-премьера Оверчука анонсировал его встречи в Вашингтоне

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 14-15 октября в Вашингтоне встретится с президентом Всемирного банка и управляющим директором Международной финансовой... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:00

2021-10-13T11:00

2021-10-13T11:38

вашингтон (город)

всемирный банк

алексей оверчук

политика

сша

международная финансовая корпорация

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564859890_0:19:2903:1652_1920x0_80_0_0_5a2fcd9d36660e51910aee7c8c251c15.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 14-15 октября в Вашингтоне встретится с президентом Всемирного банка и управляющим директором Международной финансовой корпорации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь вице-премьера.Отмечается, что запланированы встречи с представителями администрации США и американского бизнеса.МВФ и Всемирный банк проводят встречи два раза в год в Вашингтоне с большим числом международных участников, включая руководителей минфинов и центробанков многих стран.

https://ria.ru/20211012/overchuk-1754295417.html

вашингтон (город)

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), всемирный банк, алексей оверчук, политика, сша, международная финансовая корпорация, россия