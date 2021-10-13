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В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба
В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба - РИА Новости, 13.10.2021
В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба
Мэрия города Гватемалы и министерство культуры страны осудили вандализм в отношении исторических памятников в столице после того, как участники протестов против РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T05:33
2021-10-13T05:33
в мире
сша
гватемала (республика)
европа
христофор колумб
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МЕХИКО, 13 окт - РИА Новости. Мэрия города Гватемалы и министерство культуры страны осудили вандализм в отношении исторических памятников в столице после того, как участники протестов против "Дня испанизации" попытались снести статую Христофора Колумба и президента Хосе Рейны.На видео из Гватемалы в социальных сетях, которые сопровождают одобрительные комментарии, протестующие веревками пытаются свалить статуи с постаментов, в одном из случаев они отламывают часть фигуры.Полиция страны в своем блоге опубликовала кадры одного из задержанных вандалов, назвав их действия в отношении исторического наследия Гватемалы незаконными.По информации министерства культуры, на видео - памятник Колумбу и статуя Хосе Марии Рейны Барриос, президента страны в конце XIX века. Последнего сейчас обвиняют в геноциде и эксплуатации местного населения.В этом регионе Америки 12 октября, когда жители США, Канады и Европы отмечают день Колумба, назван Днем сопротивления коренных народов. Критический взгляд на влияние колонизации становится здесь всё более громким в последние годы, а темы замены памятников европейским завоевателям и нападений на символы колониального прошлого часто встречаются на полосах национальных СМИ.
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сша
гватемала (республика)
европа
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в мире, сша, гватемала (республика), европа, христофор колумб
05:33 13.10.2021
 
В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба

В Гватемале осудили попытки сноса статуй Христофора Колумба и президента Хосе Рейны

© REUTERS / Reuters PhotographerЖительница Гватемалы прогуливается по городу во время Дня Колумба
Жительница Гватемалы прогуливается по городу во время Дня Колумба - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Reuters Photographer
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МЕХИКО, 13 окт - РИА Новости. Мэрия города Гватемалы и министерство культуры страны осудили вандализм в отношении исторических памятников в столице после того, как участники протестов против "Дня испанизации" попытались снести статую Христофора Колумба и президента Хосе Рейны.

"Мы осуждаем акты вандализма и непоправимый ущерб, нанесенные сегодня утром нескольким городским памятникам, историческому наследию", - говорится в заявлении в блоге правительства в Twitter.

На видео из Гватемалы в социальных сетях, которые сопровождают одобрительные комментарии, протестующие веревками пытаются свалить статуи с постаментов, в одном из случаев они отламывают часть фигуры.
Полиция страны в своем блоге опубликовала кадры одного из задержанных вандалов, назвав их действия в отношении исторического наследия Гватемалы незаконными.
По информации министерства культуры, на видео - памятник Колумбу и статуя Хосе Марии Рейны Барриос, президента страны в конце XIX века. Последнего сейчас обвиняют в геноциде и эксплуатации местного населения.
В этом регионе Америки 12 октября, когда жители США, Канады и Европы отмечают день Колумба, назван Днем сопротивления коренных народов. Критический взгляд на влияние колонизации становится здесь всё более громким в последние годы, а темы замены памятников европейским завоевателям и нападений на символы колониального прошлого часто встречаются на полосах национальных СМИ.
Памятник Христофору Колумбу на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в Мехико - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
 
В миреСШАГватемала (республика)ЕвропаХристофор Колумб
 
 
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