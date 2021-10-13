В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба
В Гватемале осудили попытки сноса статуй Христофора Колумба и президента Хосе Рейны
МЕХИКО, 13 окт - РИА Новости. Мэрия города Гватемалы и министерство культуры страны осудили вандализм в отношении исторических памятников в столице после того, как участники протестов против "Дня испанизации" попытались снести статую Христофора Колумба и президента Хосе Рейны.
"Мы осуждаем акты вандализма и непоправимый ущерб, нанесенные сегодня утром нескольким городским памятникам, историческому наследию", - говорится в заявлении в блоге правительства в Twitter.
На видео из Гватемалы в социальных сетях, которые сопровождают одобрительные комментарии, протестующие веревками пытаются свалить статуи с постаментов, в одном из случаев они отламывают часть фигуры.
Полиция страны в своем блоге опубликовала кадры одного из задержанных вандалов, назвав их действия в отношении исторического наследия Гватемалы незаконными.
По информации министерства культуры, на видео - памятник Колумбу и статуя Хосе Марии Рейны Барриос, президента страны в конце XIX века. Последнего сейчас обвиняют в геноциде и эксплуатации местного населения.
В этом регионе Америки 12 октября, когда жители США, Канады и Европы отмечают день Колумба, назван Днем сопротивления коренных народов. Критический взгляд на влияние колонизации становится здесь всё более громким в последние годы, а темы замены памятников европейским завоевателям и нападений на символы колониального прошлого часто встречаются на полосах национальных СМИ.