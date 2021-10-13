https://ria.ru/20211013/vandalizm-1754305161.html

В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба

В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба - РИА Новости, 13.10.2021

В Гватемале осудили попытки сноса статуи Христофора Колумба

Мэрия города Гватемалы и министерство культуры страны осудили вандализм в отношении исторических памятников в столице после того, как участники протестов против РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T05:33

2021-10-13T05:33

2021-10-13T05:33

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гватемала (республика)

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христофор колумб

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МЕХИКО, 13 окт - РИА Новости. Мэрия города Гватемалы и министерство культуры страны осудили вандализм в отношении исторических памятников в столице после того, как участники протестов против "Дня испанизации" попытались снести статую Христофора Колумба и президента Хосе Рейны.На видео из Гватемалы в социальных сетях, которые сопровождают одобрительные комментарии, протестующие веревками пытаются свалить статуи с постаментов, в одном из случаев они отламывают часть фигуры.Полиция страны в своем блоге опубликовала кадры одного из задержанных вандалов, назвав их действия в отношении исторического наследия Гватемалы незаконными.По информации министерства культуры, на видео - памятник Колумбу и статуя Хосе Марии Рейны Барриос, президента страны в конце XIX века. Последнего сейчас обвиняют в геноциде и эксплуатации местного населения.В этом регионе Америки 12 октября, когда жители США, Канады и Европы отмечают день Колумба, назван Днем сопротивления коренных народов. Критический взгляд на влияние колонизации становится здесь всё более громким в последние годы, а темы замены памятников европейским завоевателям и нападений на символы колониального прошлого часто встречаются на полосах национальных СМИ.

https://ria.ru/20210909/statue-1749128393.html

сша

гватемала (республика)

европа

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в мире, сша, гватемала (республика), европа, христофор колумб