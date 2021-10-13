https://ria.ru/20211013/vaktsiny-1754373585.html

Мурашко заявил о скором завершении исследования о сочетании вакцин

Мурашко заявил о скором завершении исследования о сочетании вакцин - РИА Новости, 13.10.2021

Мурашко заявил о скором завершении исследования о сочетании вакцин

Эксперты в течение нескольких дней примут решение о разрешении одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:16

2021-10-13T14:16

2021-10-13T14:16

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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Эксперты в течение нескольких дней примут решение о разрешении одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее он сообщил, что завершаются исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, в ближайшее время будут представлены результаты."Мы завершает процедуру исследования сочетание вакцины "Гам-Ковид-Вак" и вакцины против гриппа для совместного использования. Я думаю, что остался короткий промежуток времени, конкретно число не назову, но эксперты решат, это несколько дней", - сказал Мурашко журналистам.

https://ria.ru/20211010/kovid-1753739899.html

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2021

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