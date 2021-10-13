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Мурашко заявил о скором завершении исследования о сочетании вакцин
Мурашко заявил о скором завершении исследования о сочетании вакцин - РИА Новости, 13.10.2021
Мурашко заявил о скором завершении исследования о сочетании вакцин
Эксперты в течение нескольких дней примут решение о разрешении одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:16
2021-10-13T14:16
распространение коронавируса
общество
вакцинация
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
вакцины
коронавирус covid-19
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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Эксперты в течение нескольких дней примут решение о разрешении одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее он сообщил, что завершаются исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, в ближайшее время будут представлены результаты."Мы завершает процедуру исследования сочетание вакцины "Гам-Ковид-Вак" и вакцины против гриппа для совместного использования. Я думаю, что остался короткий промежуток времени, конкретно число не назову, но эксперты решат, это несколько дней", - сказал Мурашко журналистам.
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общество, вакцинация, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, вакцины, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
14:16 13.10.2021
 
Мурашко заявил о скором завершении исследования о сочетании вакцин

Мурашко заявил о скором завершении исследования о сочетании вакцин от гриппа и COVID-19

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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Эксперты в течение нескольких дней примут решение о разрешении одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее он сообщил, что завершаются исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, в ближайшее время будут представлены результаты.
"Мы завершает процедуру исследования сочетание вакцины "Гам-Ковид-Вак" и вакцины против гриппа для совместного использования. Я думаю, что остался короткий промежуток времени, конкретно число не назову, но эксперты решат, это несколько дней", - сказал Мурашко журналистам.
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 08:00Наука
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