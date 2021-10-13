Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754324807.html
Пожилые москвичи смогут получить компенсацию за вакцинацию
Пожилые москвичи смогут получить компенсацию за вакцинацию - РИА Новости, 13.10.2021
Пожилые москвичи смогут получить компенсацию за вакцинацию
Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:25
2021-10-13T11:02
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_648de327dd290da6790c0c26d6434598.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.С 23 июня по 31 декабря 2021 года в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Также в программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций. С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тысяч московских пенсионеров."Правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам – участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Начиная с 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы мэра столицы.Отмечается, что для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания города Москвы. При себе необходимо также иметь паспорт гражданина Российской Федерации, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_cb0f939c54102ca1382c4ee3a1afd492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:25 13.10.2021 (обновлено: 11:02 13.10.2021)
 
Пожилые москвичи смогут получить компенсацию за вакцинацию

Пожилые москвичи получат компенсацию в десять тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
С 23 июня по 31 декабря 2021 года в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Также в программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций. С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тысяч московских пенсионеров.
"Правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам – участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Начиная с 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы мэра столицы.
Отмечается, что для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания города Москвы. При себе необходимо также иметь паспорт гражданина Российской Федерации, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:20Нуланд рассказала о встрече в администрации президента
13:17В Казахстан прибыла авиагруппа для обеспечения посадки корабля с Пересильд
13:17Путин примет участие в Валдайском клубе в очном формате
13:12В Латвии зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19
13:10Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении
13:08В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве
13:07Правительство внесло инициативу о защите жертв домашнего насилия в УК и УПК
13:05Путин призвал использовать возможности спецслужб СНГ для защиты стран
13:02В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили
13:02Экс-депутат заксобрания Петербурга предстанет перед судом за взятки
13:01Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
13:00В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы
12:57Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
12:54В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком
12:54В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
12:53Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
12:52Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность
12:47Южнокорейские СМИ заметили появление в КНДР маек с портретом Ким Чен Ына
12:47Слуцкий назвал санкции и рестрикции архаичным инструментом
12:39Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
Лента новостейМолния