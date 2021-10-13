https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754324807.html

Пожилые москвичи смогут получить компенсацию за вакцинацию

Пожилые москвичи смогут получить компенсацию за вакцинацию - РИА Новости, 13.10.2021

Пожилые москвичи смогут получить компенсацию за вакцинацию

Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:25

2021-10-13T10:25

2021-10-13T11:02

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.С 23 июня по 31 декабря 2021 года в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Также в программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций. С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тысяч московских пенсионеров."Правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам – участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Начиная с 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы мэра столицы.Отмечается, что для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания города Москвы. При себе необходимо также иметь паспорт гражданина Российской Федерации, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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