https://ria.ru/20211013/vaktsina-1754366408.html
Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса
Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса - РИА Новости, 13.10.2021
Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса
Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привито более 51 миллиона россиян, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:40
2021-10-13T13:40
2021-10-13T13:50
распространение коронавируса
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михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привито более 51 миллиона россиян, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Первым компонентом от коронавируса привито более 51 миллиона",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754324807.html
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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:40 13.10.2021 (обновлено: 13:50 13.10.2021)
Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 51 миллиона россиян