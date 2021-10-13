https://ria.ru/20211013/vaktsina-1754366408.html

Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса

Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса - РИА Новости, 13.10.2021

Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привито более 51 миллиона россиян, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:40

2021-10-13T13:40

2021-10-13T13:50

распространение коронавируса

общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привито более 51 миллиона россиян, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Первым компонентом от коронавируса привито более 51 миллиона",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты, а с тяжелым течением коронавируса в больницах привитых менее 0,03%. При этом погибают от COVID-19 в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.

https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754324807.html

россия

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2021

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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии