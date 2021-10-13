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Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 13.10.2021
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Минздрав России разрешил испытания назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, следует из реестра разрешений клинических исследований. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:02
2021-10-13T12:02
2021-10-13T13:19
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Минздрав России разрешил испытания назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, следует из реестра разрешений клинических исследований."SPRAY 08- Гам-КОВИД-Вак-2021 "Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", — приводится в документе название испытания.Предполагается, что в нем примут участие 500 добровольцев, завершится оно 31 декабря 2023 года.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.Сейчас в России налажено производство четырех вакцин против коронавируса — "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Также Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному. Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата.
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12:02 13.10.2021 (обновлено: 13:19 13.10.2021)
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 Центра Гамалеи