https://ria.ru/20211013/upravlyayuschiy-1754338347.html

Управляющего делами губернатора Алтайского края заключили под стражу

Управляющего делами губернатора Алтайского края заключили под стражу - РИА Новости, 13.10.2021

Управляющего делами губернатора Алтайского края заключили под стражу

Управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова заключили под стражу на 2 месяца по делу о коррупции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:30

2021-10-13T11:30

2021-10-13T11:57

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БАРНАУЛ, 13 окт - РИА Новости. Управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова заключили под стражу на 2 месяца по делу о коррупции, сообщает пресс-служба УФСБ по региону."По ходатайству следствия УФСБ России по Алтайскому краю Центральным районным судом г. Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края", - говорится в сообщении.Уголовное дело в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова возбуждено следственным подразделением УФСБ России по региону. Чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и злоупотреблению ими.По данным силовиков, в частности, в 2016 году по инициативе управделами губернатора и правительства Алтайского края была разработана документация по строительству наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле, получившая положительную оценку государственной экспертизы. Отмечается, что в результате аукциона был определен подрядчик для возведения объекта. Стоимость госконтракта составила более 80 миллионов рублей. Добавляется, что в последующем для снижения затрат заказчик и подрядчик решили внести изменения в проектно-сметную документацию, которая по итогам госэкспертизы получила отрицательную оценку. Однако, на тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил, в связи с чем обратился в Арбитражный суд для возмещения затрат.В 2020 году управляющий делами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва госконтракта из-за отрицательного заключения государственной экспертизы по воздвигаемому строению дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика.

https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html

https://ria.ru/20210929/smolensk-1752402104.html

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алтайский край, происшествия, фсб, барнаул, россия