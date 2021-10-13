11:49 13.10.2021 (обновлено: 12:42 13.10.2021)
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
В России за сутки умерли 984 пациента с COVID-19, это новый антирекорд с начала пандемии
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В России зарегистрировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки — 984, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 973.
В частности, в Москве скончались 72 человека, в Санкт-Петербурге — 65, в Свердловской области — 39. С начала эпидемии не удалось спасти 219 329 зараженных.
За последние двадцать четыре часа в стране выявили 28 717 случаев инфицирования, это на 527 больше, чем днем ранее. Больше всего новых пациентов — в столице (4410), Санкт-Петербурге (2470) и Подмосковье (1898); меньше всего — в Ненецком автономном округе (16), Магаданской области (20) и на Чукотке (20). Всего с марта 2020 года заболели 7 861 681 россиян.
Выписались 21 801 человек, за весь период — 6 916 086.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 238,2 миллиона заражений коронавирусом. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия занимает в этом списке пятое место. Болезнь унесла свыше 4,8 миллиона жизней.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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