https://ria.ru/20211013/umershie-1754342258.html

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.10.2021

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки — 984, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 973. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:49

2021-10-13T11:49

2021-10-13T12:42

распространение коронавируса

санкт-петербург

свердловская область

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0fc9ec7e6f87c1dfaa610de44978c06.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В России зарегистрировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки — 984, следует из данных оперативного штаба. Накануне было 973.В частности, в Москве скончались 72 человека, в Санкт-Петербурге — 65, в Свердловской области — 39. С начала эпидемии не удалось спасти 219 329 зараженных.За последние двадцать четыре часа в стране выявили 28 717 случаев инфицирования, это на 527 больше, чем днем ранее. Больше всего новых пациентов — в столице (4410), Санкт-Петербурге (2470) и Подмосковье (1898); меньше всего — в Ненецком автономном округе (16), Магаданской области (20) и на Чукотке (20). Всего с марта 2020 года заболели 7 861 681 россиян.Выписались 21 801 человек, за весь период — 6 916 086.По данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 238,2 миллиона заражений коронавирусом. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия занимает в этом списке пятое место. Болезнь унесла свыше 4,8 миллиона жизней.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

санкт-петербург

свердловская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, свердловская область, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии