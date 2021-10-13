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https://ria.ru/20211013/ukraina-1754468226.html
От украинских дипломатов потребовали "стучать кулаком по столу" на переговорах с США
В Киеве потребовали от МИД "стучать кулаком по столу" на переговорах с США - РИА Новости, 13.10.2021
От украинских дипломатов потребовали "стучать кулаком по столу" на переговорах с США
Бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок обвинил украинских дипломатов в бесхребетности и потребовал занять жесткую позицию на переговорах с американцами. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T22:22
2021-10-13T22:22
в мире
украина
сша
олег тягнибок
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок обвинил украинских дипломатов в бесхребетности и потребовал занять жесткую позицию на переговорах с американцами.В эфире "4 канала" он заявил, что чиновники пиарятся на количестве встреч и мероприятий, но не достигают практического результата.Он напомнил о содержании германо-американского заявления по трубопроводу. Согласно документу, Берлин обязался принять меры, если "Россия использует газ как оружие против Украины". Тягнибок заявил, что Москва ведет экономическую войну против Киева, и обвинил ее в искусственном завышении цен на топливо этой осенью."Это ли не использование оружия против Украины, что Украина будет терять на транзите три миллиарда долларов ежегодно? А они нам обещали одноразовую компенсацию в 40 миллионов долларов, когда мы будем терять три миллиарда ежегодно?" — продолжил политик.Он обвинил украинских дипломатов в бесхребетности и отсутствии реакции.Тягнибок также заявил, что на протяжении последних семи лет Запад бездействует.В последние недели наблюдается рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты считают, что это происходит из-за низкого уровня наполнения подземных хранилищ газа в Европе и высокого спроса на топливо в Азии.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность России помочь стабилизировать ситуацию со стоимостью сырья. Он отметил, что страна прокладывает "Северный поток — 2" для экономической выгоды, а не для того, чтобы лишить Украину транзита газа. В МИД также отвергли обвинения в искусственном воздействии на стоимость энергоносителей, чтобы сертифицировать новый трубопровод. В "Газпроме" заверили, что выполняют все контрактные обязательства, а объемы поставок сырья в Европу близки к историческому максимуму.
https://ria.ru/20210303/obida-1599842863.html
https://ria.ru/20210826/merkel-1747359462.html
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в мире, украина, сша, олег тягнибок, северный поток — 2, россия
22:22 13.10.2021
 
В Киеве потребовали от МИД "стучать кулаком по столу" на переговорах с США

Киевский политик Тягнибок потребовал от МИД стучать кулаком по столу на переговорах с США

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок обвинил украинских дипломатов в бесхребетности и потребовал занять жесткую позицию на переговорах с американцами.
В эфире "4 канала" он заявил, что чиновники пиарятся на количестве встреч и мероприятий, но не достигают практического результата.
"Мы вспоминали "Крымскую платформу" и вспоминали поездку Зеленского к Байдену. И что? Когда поднимался вопрос "Северного потока — 2", какой результат? Все они сказали что?" — поинтересовался Тягнибок.
Он напомнил о содержании германо-американского заявления по трубопроводу. Согласно документу, Берлин обязался принять меры, если "Россия использует газ как оружие против Украины". Тягнибок заявил, что Москва ведет экономическую войну против Киева, и обвинил ее в искусственном завышении цен на топливо этой осенью.
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"Это ли не использование оружия против Украины, что Украина будет терять на транзите три миллиарда долларов ежегодно? А они нам обещали одноразовую компенсацию в 40 миллионов долларов, когда мы будем терять три миллиарда ежегодно?" — продолжил политик.
Он обвинил украинских дипломатов в бесхребетности и отсутствии реакции.
"Почему МИД не кричит криком, не гремит кулаком по столу: "Америка, вы же обещали!"?" — возмутился экс-депутат.
Тягнибок также заявил, что на протяжении последних семи лет Запад бездействует.
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Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность России помочь стабилизировать ситуацию со стоимостью сырья. Он отметил, что страна прокладывает "Северный поток — 2" для экономической выгоды, а не для того, чтобы лишить Украину транзита газа. В МИД также отвергли обвинения в искусственном воздействии на стоимость энергоносителей, чтобы сертифицировать новый трубопровод. В "Газпроме" заверили, что выполняют все контрактные обязательства, а объемы поставок сырья в Европу близки к историческому максимуму.
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