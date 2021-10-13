https://ria.ru/20211013/ukraina-1754347092.html
Украина сама должна разобраться с ситуацией в Донбассе, заявили в Кремле
Украина сама должна разобраться с ситуацией в Донбассе, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.10.2021
Украина сама должна разобраться с ситуацией в Донбассе, заявили в Кремле
Украина должна сама разобраться с ситуацией в Донбассе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:07
2021-10-13T12:07
2021-10-13T12:20
в мире
украина
дмитрий песков
донбасс
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украина должна сама разобраться с ситуацией в Донбассе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украина должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер", - сказал он.
https://ria.ru/20211013/krym-1754348911.html
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в мире, украина, дмитрий песков, донбасс
12:07 13.10.2021 (обновлено: 12:20 13.10.2021)
Украина сама должна разобраться с ситуацией в Донбассе, заявили в Кремле
Песков заявил, что Украина сама должна разобраться с ситуацией в Донбассе