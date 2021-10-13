https://ria.ru/20211013/ukraina-1754347092.html

Украина сама должна разобраться с ситуацией в Донбассе, заявили в Кремле

Украина сама должна разобраться с ситуацией в Донбассе, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.10.2021

Украина сама должна разобраться с ситуацией в Донбассе, заявили в Кремле

Украина должна сама разобраться с ситуацией в Донбассе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:07

2021-10-13T12:07

2021-10-13T12:20

в мире

украина

дмитрий песков

донбасс

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украина должна сама разобраться с ситуацией в Донбассе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украина должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер", - сказал он.

https://ria.ru/20211013/krym-1754348911.html

украина

донбасс

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в мире, украина, дмитрий песков, донбасс