https://ria.ru/20211013/ugroza-1754453343.html
Пхеньян не будет применять ядерное оружие без угрозы, заявил дипломат КНДР
Пхеньян не будет применять ядерное оружие без угрозы, заявил дипломат КНДР - РИА Новости, 13.10.2021
Пхеньян не будет применять ядерное оружие без угрозы, заявил дипломат КНДР
КНДР не будет злоупотреблять своим ядерным оружием, если только враги Пхеньяна не прибегнут к своим ядерным арсеналам, заявил на заседании Первого комитета... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T20:04
2021-10-13T20:04
2021-10-13T20:56
в мире
ядерное оружие
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генеральная ассамблея оон
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ООН, 13 окт – РИА Новости. КНДР не будет злоупотреблять своим ядерным оружием, если только враги Пхеньяна не прибегнут к своим ядерным арсеналам, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН северокорейский дипломат."КНДР, будучи ответственной ядерной державой, не будет злоупотреблять своим ядерным оружием, если только агрессивные или враждебные силы не попытаются прибегнуть к своему ядерному оружию", - сказал он.По его словам, Пхеньнян честно соблюдает свои обязанности в рамках режима ядерного нераспространения.
https://ria.ru/20211013/pobediteli-1754436232.html
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в мире, ядерное оружие, оон, кндр (северная корея), пхеньян, генеральная ассамблея оон
20:04 13.10.2021 (обновлено: 20:56 13.10.2021)
Пхеньян не будет применять ядерное оружие без угрозы, заявил дипломат КНДР
Дипломат КНДР в ООН: Пхеньян не будет применять ядерное оружие без угрозы извне