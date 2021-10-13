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Пхеньян не будет применять ядерное оружие без угрозы, заявил дипломат КНДР
Пхеньян не будет применять ядерное оружие без угрозы, заявил дипломат КНДР - РИА Новости, 13.10.2021
Пхеньян не будет применять ядерное оружие без угрозы, заявил дипломат КНДР
КНДР не будет злоупотреблять своим ядерным оружием, если только враги Пхеньяна не прибегнут к своим ядерным арсеналам, заявил на заседании Первого комитета... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T20:04
2021-10-13T20:56
в мире
ядерное оружие
оон
кндр (северная корея)
пхеньян
генеральная ассамблея оон
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ООН, 13 окт – РИА Новости. КНДР не будет злоупотреблять своим ядерным оружием, если только враги Пхеньяна не прибегнут к своим ядерным арсеналам, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН северокорейский дипломат."КНДР, будучи ответственной ядерной державой, не будет злоупотреблять своим ядерным оружием, если только агрессивные или враждебные силы не попытаются прибегнуть к своему ядерному оружию", - сказал он.По его словам, Пхеньнян честно соблюдает свои обязанности в рамках режима ядерного нераспространения.
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кндр (северная корея)
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в мире, ядерное оружие, оон, кндр (северная корея), пхеньян, генеральная ассамблея оон
20:04 13.10.2021 (обновлено: 20:56 13.10.2021)
 
Пхеньян не будет применять ядерное оружие без угрозы, заявил дипломат КНДР

Дипломат КНДР в ООН: Пхеньян не будет применять ядерное оружие без угрозы извне

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ООН, 13 окт – РИА Новости. КНДР не будет злоупотреблять своим ядерным оружием, если только враги Пхеньяна не прибегнут к своим ядерным арсеналам, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН северокорейский дипломат.
"КНДР, будучи ответственной ядерной державой, не будет злоупотреблять своим ядерным оружием, если только агрессивные или враждебные силы не попытаются прибегнуть к своему ядерному оружию", - сказал он.
По его словам, Пхеньнян честно соблюдает свои обязанности в рамках режима ядерного нераспространения.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 18:23
В МИД призвали помнить, что в ядерной войне нет победителей
 
В миреЯдерное оружиеООНКНДР (Северная Корея)ПхеньянГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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