https://ria.ru/20211013/uglerod-1754378617.html
Путин назвал срок выхода экономики на углеродную нейтральность
Путин назвал срок выхода экономики на углеродную нейтральность - РИА Новости, 13.10.2021
Путин назвал срок выхода экономики на углеродную нейтральность
Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:33
2021-10-13T14:33
2021-10-13T15:02
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе."Добавлю, что Россия на практике стремится к углеродной нейтральности своей экономики. И мы ставим конкретный ориентир – не позднее 2060 года", – подчеркнул президент. Также он заявил, что предстоит долгая и сложная работа."Повторю то, о чем говорил: сбережение климата – это общая задача всего человечества. Предстоит большая, безусловно, сложная, напряженная работа с привлечением широкого круга специалистов, руководителей компаний, общественных объединений и государств", – добавил Путин.
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россия, экономика, владимир путин
14:33 13.10.2021 (обновлено: 15:02 13.10.2021)
Путин назвал срок выхода экономики на углеродную нейтральность
Путин: Россия ставит ориентир выхода экономики на углеродную нейтральность к 2060 году