https://ria.ru/20211013/uglerod-1754378617.html

Путин назвал срок выхода экономики на углеродную нейтральность

Путин назвал срок выхода экономики на углеродную нейтральность - РИА Новости, 13.10.2021

Путин назвал срок выхода экономики на углеродную нейтральность

Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:33

2021-10-13T14:33

2021-10-13T15:02

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе."Добавлю, что Россия на практике стремится к углеродной нейтральности своей экономики. И мы ставим конкретный ориентир – не позднее 2060 года", – подчеркнул президент. Также он заявил, что предстоит долгая и сложная работа."Повторю то, о чем говорил: сбережение климата – это общая задача всего человечества. Предстоит большая, безусловно, сложная, напряженная работа с привлечением широкого круга специалистов, руководителей компаний, общественных объединений и государств", – добавил Путин.

https://ria.ru/20210309/dekarbonizatsiya-1600460581.html

россия

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2021

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россия, экономика, владимир путин