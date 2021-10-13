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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20211013/tyutchev-1754366729.html
Тютчев. Любовь и хаос
Тютчев. Любовь и хаос - РИА Новости, 13.10.2021
Тютчев. Любовь и хаос
Его жизнь - роман. Она строится на противоречиях, состоит из виражей. Милый светский человек, говорящий в основном по-французски. Многие годы проводит в Европе на дипломатической службе. Обе его жены - немки, а он тяготеет к славянофилам, служит цензором и заводит роковую связь с русской любовницей. Он - гений русской поэзии.
2021-10-13T14:00
2021-10-13T14:00
подкаст "заговор классиков"
образование - общество
образование
история
литература
федор тютчев
виктор ерофеев
российская империя
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Тютчев. Любовь и хаос
Его жизнь - роман. Она строится на противоречиях, состоит из виражей. Милый светский человек, говорящий в основном по-французски. Многие годы проводит в Европе на дипломатической службе. Обе его жены - немки, а он тяготеет к славянофилам, служит цензором и заводит роковую связь с русской любовницей. Он - гений русской поэзии.
audio/mpeg
Тютчев. Любовь и хаос
Его жизнь - роман. Она строится на противоречиях, состоит из виражей. Милый светский человек, говорящий в основном по-французски. Многие годы проводит в Европе на дипломатической службе. Обе его жены - немки, а он тяготеет к славянофилам, служит цензором и заводит роковую связь с русской любовницей. Он - гений русской поэзии.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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образование - общество, образование, история, литература, федор тютчев, виктор ерофеев, российская империя, подкаст, россия, аудио
14:00 13.10.2021
 

Тютчев. Любовь и хаос

Подкаст "Заговор классиков"
Тютчев. Любовь и хаос
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Его жизнь - роман. Она строится на противоречиях, состоит из виражей. Милый светский человек, говорящий в основном по-французски. Многие годы проводит в Европе на дипломатической службе. Обе его жены - немки, а он тяготеет к славянофилам, служит цензором и заводит роковую связь с русской любовницей. Он - гений русской поэзии.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Подкаст "Заговор классиков"Образование - ОбществоОбразованиеисторияЛитератураФедор ТютчевВиктор ЕрофеевРоссийская империяПодкастРоссия
 
 
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