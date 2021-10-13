https://ria.ru/20211013/tyumgu-1754199941.html

В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому

В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому - РИА Новости, 13.10.2021

В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому

Новый подход к разработке искусственного интеллекта (ИИ) предложили ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По их словам, модель, созданная на... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T03:00

2021-10-13T03:00

2021-10-13T03:00

наука

технологии

тюмень

тюменский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

искусственный интеллект

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Новый подход к разработке искусственного интеллекта (ИИ) предложили ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По их словам, модель, созданная на основе анализа существующих систем и широкого спектра исследований в этой сфере, ляжет в основу будущего ИИ, который будет "застрахован" от ошибок и способен к абстрактному мышлению. Статья опубликована в журнале Mind and Matter.Системы с элементами искусственного интеллекта помогают человеку облегчить и автоматизировать принятие решений во множестве сфер: от домашнего хозяйства до войны. В будущем, по словам ученых ТюмГУ, ИИ будет принимать все больше решений без вмешательства человека. Из-за этого возникает необходимость в таких подходах к архитектуре ИИ, которые гарантированно позволят избежать неприемлемых рисков.Роботы и системы ИИ, применяемые сегодня, например, для вождения автомобилей, прогнозирования поведения потребителей и даже для вынесения судебных решений, выводят свои ответы статистически, основываясь на массиве проанализированных примеров. Подобные системы могут быть очень эффективны в определенных вычислительных задачах, но пока они далеки от "общего" или "сильного" искусственного интеллекта. Поэтому, по словам ученых, нередки случаи принятия ИИ некорректных и неэтичных решений.Пока ИИ ориентируется на заданный набор образцов, не имея возможности переоценить или расширить его практически в реальном времени, будет риск, что автоматическое решение окажется неправильным, считают ученые ТюмГУ.Чтобы снизить подобные риски, специалисты университета предложили подход к разработке ИИ, который позволит сделать его более интеллектуальным и "сознательным". По словам авторов, их модель архитектуры искусственного интеллекта объединяет результаты широкого спектра физических, математических, когнитивных, философских и других исследований в этой области.Мыслить абстрактно, как объяснили ученые, и для человека, и для машины значит использовать согласованные модели и концептуальные рамки, которые позволяют изучать мир с разных ракурсов, расширяя взаимодействие с ним."Этическая проблема с ИИ заключается не в том, что у машин нет общего "человеческого" понимания мира, которое включало бы однозначные моральные позиции и идею моральной ответственности. Высокоуровневое познание, сознание и этическое поведение проистекают из одного источника – из способности овладевать широкими концептуальными рамками, а не только специальными задачами. Мы считаем, что этот процесс можно воспроизвести и в машине", – объяснил Луи Вервурт.Предложенный подход имеет некоторое сходство с теорией сознания высшего порядка Дэвида Розенталя, а также с элементами концепции глобального рабочего пространства Бернарда Баарса. По словам ученых ТюмГУ, эти теоретические модели сознания и абстрактного познания были поддержаны недавними экспериментальными исследованиями в области когнитивной нейробиологии в Массачусетском технологическом институте (Кембридж, Массачусетс, США).Некоторые из самых продвинутых систем искусственного интеллекта, частично имитирующие абстрактное мышление, были созданы физиками Швейцарского федерального технологического института (Цюрих, Швейцария) и Массачусетского технологического института (Кембридж, Массачусетс, США). Эти исследования продемонстрировали способность ИИ независимо формулировать и комбинировать физические законы – это является первым шагом к теориям."Пока мы предложили только общую стратегию. Но наш анализ позволяет понять, насколько современный ИИ продвинулся в имитации или реализации абстрактного мышления: если присмотреться к деталям, окажется, что до "теоретического мастерства" еще далеко. Однако мы верим, что будущий ИИ будет "управляем" именно теорией, а не данными, как сейчас", – отметил Луи Вервурт.Предложенный подход, уверены ученые, ляжет в основу разработки ИИ следующего поколения. В дальнейшем научный коллектив планирует продолжить работу в тесном сотрудничестве с экспертами в области искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы разработать конкретные вычислительные подходы, основанные на новой модели.

https://ria.ru/20210705/yagtu-1739583008.html

https://ria.ru/20211011/bfu-1753533835.html

тюмень

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, тюмень, тюменский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, искусственный интеллект, россия