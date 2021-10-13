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В России подорожали огурцы и помидоры
В России подорожали огурцы и помидоры - РИА Новости, 13.10.2021
В России подорожали огурцы и помидоры
Рост цен на огурцы в России с 5 по 11 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на помидоры - замедлился, в свою очередь лук, морковь и яблоки... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T19:31
2021-10-13T19:42
экономика
продукты
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Рост цен на огурцы в России с 5 по 11 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на помидоры - замедлился, в свою очередь лук, морковь и яблоки продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 1,8%. В частности, картофель подорожал на 4,35%, свежие огурцы - на 10,85%, помидоры - на 9,66%, свежая белокочанная капуста - на 0,17%. В свою очередь репчатый лук подешевел на 0,31%, морковь - на 0,98%, яблоки - на 1,38%.С начала года к 11 октября картофель в России подорожал на 38,92%, капуста - на 86,49%, лук - на 21,07%, морковь - на 31,36%. Огурцы с начала года подешевели на 38,09%, помидоры - на 16,77%, яблоки - на 2,1%.За предыдущий период, с 28 сентября по 4 октября, картофель вырос в цене на 4,36%, огурцы - на 6,34%, помидоры - на 11,98%. Капуста тогда подешевела на 0,34%, лук - на 0,68%, морковь - на 0,24%, яблоки - на 1,38%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда повысились в среднем на 1,5%.С 5 по 11 октября в России выросли цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, сметану (на 0,7%), свинину, вареные колбасы, шоколадные конфеты (на 0,5%), сливочное масло, пастеризованное молоко, печенье (на 0,4%).В свою очередь цены на говядину, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, жирный творог, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) повысились на 0,3%, маргарин, овощные консервы для детского питания, водку - на 0,1%. Стоимость черного чая снизилась на 0,7%, баранины и мороженой рыбы - на 0,1%,Рост цен на гречку в России с 5 по 11 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, как и на сахар и подсолнечное масло, при этом птицеводческая продукция дорожала несколько медленнее, чем неделей ранее, следует из данных Росстата.Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 1,52%, в том числе в 51 регионе - на 0,1-2%, в 26 - на 2,1-5,9%. В четырех субъектах цены не изменились, еще в четырех - снизились на 0,1-1,1%. За предыдущую неделю, с 28 сентября по 4 октября, мясо кур подорожало на 1,59%, а с начала года по 11 октября цена на него выросла на 22,64%.Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 3,31% (с 28 сентября по 4 октября - на 4,43%, а с начала года яйца уменьшились в цене на 0,81%). В 63 субъектах цены выросли на 0,1-5%, в 20 регионах - на 5,1-12,3%. "В Чукотском автономном округе цены не изменились. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре цены на яйца куриные снизились на 0,6%", - указывает Росстат.Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,46%, в том числе в 41 регионе страны - на 0,1-1%, в 19 - на 1,1-5,6%. "В 18 субъектах цены не изменились. В семи субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,1%", - сообщает статистическое ведомство. С 28 сентября по 4 октября цены на сахар выросли на 0,21%, а с начала года по 11 октября - прибавили 5,02%.Подсолнечное масло стало дороже на 0,12%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,08%. В 38 субъектах РФ оно выросло в стоимости на 0,1-1,9%, в 24 субъектах цены не изменились, в 23 - снизились на 0,1-1,9%. С начала года по 11 октября подсолнечное масло подорожало на 6%.Гречка с 5 по 11 октября выросла в цене на 0,88%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,44%, а с начала года цены поднялись на 12,91%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,61% (за предыдущий период - на 0,53%, рост с начала года - на 5,66%), черный хлеб - на 0,42% (за предыдущий период - на 0,35%, с начала года - на 5,33%), макаронные изделия - на 0,38% (после роста на 0,64%, с начала года цены увеличились на 7,44%).Вермишель повысилась в цене на 0,16% (за предыдущий период - увеличение на 0,55%, рост с начала года - 7,08%). Цены на белый хлеб выросли на 0,52% (неделей ранее - на 0,48%, рост с начала года - на 5,39%). Цены на рис увеличились на 0,38% (неделей ранее - на 0,43%, с начала года - выросли на 3,18%), на пшено - снизились на 0,22% (за предыдущий период - выросли на 0,28%, с начала года - снизились на 3,39%).
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/produkty-1754072884.html
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экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия
19:31 13.10.2021 (обновлено: 19:42 13.10.2021)
 
В России подорожали огурцы и помидоры

Росстат: огурцы в России с 5 по 11 октября подорожали на 11%, помидоры — на 10%

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке
Продавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Рост цен на огурцы в России с 5 по 11 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на помидоры - замедлился, в свою очередь лук, морковь и яблоки продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.
По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 1,8%. В частности, картофель подорожал на 4,35%, свежие огурцы - на 10,85%, помидоры - на 9,66%, свежая белокочанная капуста - на 0,17%. В свою очередь репчатый лук подешевел на 0,31%, морковь - на 0,98%, яблоки - на 1,38%.
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 17:48Сказано в эфире
Экономист рассказал, как снизить стоимость продуктов
С начала года к 11 октября картофель в России подорожал на 38,92%, капуста - на 86,49%, лук - на 21,07%, морковь - на 31,36%. Огурцы с начала года подешевели на 38,09%, помидоры - на 16,77%, яблоки - на 2,1%.
За предыдущий период, с 28 сентября по 4 октября, картофель вырос в цене на 4,36%, огурцы - на 6,34%, помидоры - на 11,98%. Капуста тогда подешевела на 0,34%, лук - на 0,68%, морковь - на 0,24%, яблоки - на 1,38%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда повысились в среднем на 1,5%.
С 5 по 11 октября в России выросли цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, сметану (на 0,7%), свинину, вареные колбасы, шоколадные конфеты (на 0,5%), сливочное масло, пастеризованное молоко, печенье (на 0,4%).
В свою очередь цены на говядину, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, жирный творог, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) повысились на 0,3%, маргарин, овощные консервы для детского питания, водку - на 0,1%. Стоимость черного чая снизилась на 0,7%, баранины и мороженой рыбы - на 0,1%,
Запеченная свиная рулька с картофелем - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 04:00Сказано в эфире
Почему мясо вредно есть с картошкой, а помидоры – с огурцами?
Рост цен на гречку в России с 5 по 11 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, как и на сахар и подсолнечное масло, при этом птицеводческая продукция дорожала несколько медленнее, чем неделей ранее, следует из данных Росстата.
Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 1,52%, в том числе в 51 регионе - на 0,1-2%, в 26 - на 2,1-5,9%. В четырех субъектах цены не изменились, еще в четырех - снизились на 0,1-1,1%. За предыдущую неделю, с 28 сентября по 4 октября, мясо кур подорожало на 1,59%, а с начала года по 11 октября цена на него выросла на 22,64%.
Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 3,31% (с 28 сентября по 4 октября - на 4,43%, а с начала года яйца уменьшились в цене на 0,81%). В 63 субъектах цены выросли на 0,1-5%, в 20 регионах - на 5,1-12,3%. "В Чукотском автономном округе цены не изменились. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре цены на яйца куриные снизились на 0,6%", - указывает Росстат.
Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,46%, в том числе в 41 регионе страны - на 0,1-1%, в 19 - на 1,1-5,6%. "В 18 субъектах цены не изменились. В семи субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,1%", - сообщает статистическое ведомство. С 28 сентября по 4 октября цены на сахар выросли на 0,21%, а с начала года по 11 октября - прибавили 5,02%.
Покупательница в одном из магазинов Москвы - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 09:17
Продукты рекордно подорожали впервые за 40 лет
Подсолнечное масло стало дороже на 0,12%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,08%. В 38 субъектах РФ оно выросло в стоимости на 0,1-1,9%, в 24 субъектах цены не изменились, в 23 - снизились на 0,1-1,9%. С начала года по 11 октября подсолнечное масло подорожало на 6%.
Гречка с 5 по 11 октября выросла в цене на 0,88%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,44%, а с начала года цены поднялись на 12,91%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,61% (за предыдущий период - на 0,53%, рост с начала года - на 5,66%), черный хлеб - на 0,42% (за предыдущий период - на 0,35%, с начала года - на 5,33%), макаронные изделия - на 0,38% (после роста на 0,64%, с начала года цены увеличились на 7,44%).
Вермишель повысилась в цене на 0,16% (за предыдущий период - увеличение на 0,55%, рост с начала года - 7,08%). Цены на белый хлеб выросли на 0,52% (неделей ранее - на 0,48%, рост с начала года - на 5,39%). Цены на рис увеличились на 0,38% (неделей ранее - на 0,43%, с начала года - выросли на 3,18%), на пшено - снизились на 0,22% (за предыдущий период - выросли на 0,28%, с начала года - снизились на 3,39%).
Покупатель в мясном отделе гипермаркета Ашан в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 16:44
Минсельхоз договорился с производителями о ценах на мясо птицы
 
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