https://ria.ru/20211013/tsena-1754380619.html

Путин напомнил о возможных последствиях скачка цен на энергоносители

Путин напомнил о возможных последствиях скачка цен на энергоносители - РИА Новости, 13.10.2021

Путин напомнил о возможных последствиях скачка цен на энергоносители

Люди, которые говорят о том, что высокие котировки на энергоносители играют на руку производителям сырья, просто не понимают, о чем говорят: резкий скачок цен... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:34

2021-10-13T14:34

2021-10-13T14:58

экономика

владимир путин

цены на нефть

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Люди, которые говорят о том, что высокие котировки на энергоносители играют на руку производителям сырья, просто не понимают, о чем говорят: резкий скачок цен на топливо способен обернуться негативными последствиями как для потребителей, так и для производителей, заявил президент РФ Владимир Путин."Часто приходится слышать, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, позволяют им получать сверхприбыли, не прилагая при этом никаких видимых усилий. Однако те, кто отстаивает такую позицию, не понимают о чем они говорят, предпочитают не смотреть вперед, не учитывать долгосрочных перспектив, а они очевидны, в том числе для производителей", - сказал Путин, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.Он отметил, что резкий, многократный рост цен на энергоресурсы вынуждает предприятия, экономику, коммунальную сферу кардинально увеличивать затраты, вынуждает сокращать потребление энергии и снижать объемы производства."Высокая ценовая конъюнктура в итоге способна обернуться негативными последствиями для всех, в том числе и для производителей. И наши производители, в том числе, присутствующие здесь в зале, прекрасно это понимают", - подчеркнул Путин.Президент РФ также указал, что для любого рынка важна стабильность и предсказуемость.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/tseny-1754019786.html

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экономика, владимир путин, цены на нефть, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021