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Власти США попросили Верховный суд восстановить смертный приговор Царнаеву
Власти США попросили Верховный суд восстановить смертный приговор Царнаеву - РИА Новости, 13.10.2021
Власти США попросили Верховный суд восстановить смертный приговор Царнаеву
Администрация США, несмотря на стремление к отмене смертной казни, просит Верховный суд восстановить решение суда присяжных, который постановил, что Джохар... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:46
2021-10-13T18:46
в мире
сша
бостон
взрывы в бостоне
джохар царнаев
верховный суд сша
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Администрация США, несмотря на стремление к отмене смертной казни, просит Верховный суд восстановить решение суда присяжных, который постановил, что Джохар Царнаев заслуживает высшей меры наказания за теракт на бостонском марафоне 2013 года, заявил на слушаниях представитель государства Эрик Фейгин.В высшей судебной инстанции страны в среду начался процесс "Соединенные Штаты против Царнаева" для определения правомерности вынесения ему смертного приговора и его последующей отмены."Администрация продолжает считать, что жюри вынесло справедливый приговор, и апелляционный суд совершил ошибку, его отменив", - сказал Фейгин."Мы просим здесь, чтобы разумное решение 12 присяжных, которые постановили, что он заслуживает смертной казни за совершенные им действия, которые привели к гибели и ранениям многих невинных людей... на финишной линии Бостонского марафона, должно уважаться", - добавил он.Фейгина попросили объяснить, как позиция обвинения увязывается со взглядами президента США Джо Байдена, который выступает за отмену смертной казни, и генерального прокурора Меррика Гарланда, который объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур."Для восстановления приговора потребуются дополнительные процессуальные действия... рассмотрение прошений о помиловании, в это же время генеральный прокурор, вероятно, продолжит рассмотрение вопросов, которые сейчас подвергнуты ревизии", - добавил Фейгин.Верховному суду предстоит решить, не допустил ли апелляционный суд ошибки, отменив высшую меру наказания на том основании, что окружной суд при отборе присяжных не проверил степень их осведомленности об освещении дела Царнаева в СМИ, а также исключил из доказательной базы ряд сведений о причастности старшего брата Царнаева к совершенным ранее преступлениям.Царнаева приговорили в 2015 году к смертной казни за организацию теракта в апреле 2013 года. Взрывы на бостонском марафоне унесли жизни трех человек, более 260 были ранены. Кроме того, Джохар Царнаев и его брат Тамерлан убили полицейского в перестрелке, когда скрывались от правоохранительных органов. Тамерлан Царнаев был застрелен полицией, а Джохар арестован.На процессе Джохар Царнаев признался в подготовке теракта, но возложил вину на старшего брата, заявив, что находился под его влиянием. В прошлом году апелляционный суд отменил приговор, согласившись с доводами защиты о том, что проведение процесса в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных.
https://ria.ru/20210615/prigovor-1737030051.html
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в мире, сша, бостон, взрывы в бостоне, джохар царнаев, верховный суд сша
18:46 13.10.2021
 
Власти США попросили Верховный суд восстановить смертный приговор Царнаеву

Власти США попросили Верховный суд восстановить смертный приговор террористу Царнаеву

CC BY 3.0 / Joe Ravi / Верховный суд США Верховный суд США
Верховный суд США - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
CC BY 3.0 / Joe Ravi / Верховный суд США
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Администрация США, несмотря на стремление к отмене смертной казни, просит Верховный суд восстановить решение суда присяжных, который постановил, что Джохар Царнаев заслуживает высшей меры наказания за теракт на бостонском марафоне 2013 года, заявил на слушаниях представитель государства Эрик Фейгин.
В высшей судебной инстанции страны в среду начался процесс "Соединенные Штаты против Царнаева" для определения правомерности вынесения ему смертного приговора и его последующей отмены.
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"Администрация продолжает считать, что жюри вынесло справедливый приговор, и апелляционный суд совершил ошибку, его отменив", - сказал Фейгин.
"Мы просим здесь, чтобы разумное решение 12 присяжных, которые постановили, что он заслуживает смертной казни за совершенные им действия, которые привели к гибели и ранениям многих невинных людей... на финишной линии Бостонского марафона, должно уважаться", - добавил он.
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Фейгина попросили объяснить, как позиция обвинения увязывается со взглядами президента США Джо Байдена, который выступает за отмену смертной казни, и генерального прокурора Меррика Гарланда, который объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур.
"Для восстановления приговора потребуются дополнительные процессуальные действия... рассмотрение прошений о помиловании, в это же время генеральный прокурор, вероятно, продолжит рассмотрение вопросов, которые сейчас подвергнуты ревизии", - добавил Фейгин.
Верховному суду предстоит решить, не допустил ли апелляционный суд ошибки, отменив высшую меру наказания на том основании, что окружной суд при отборе присяжных не проверил степень их осведомленности об освещении дела Царнаева в СМИ, а также исключил из доказательной базы ряд сведений о причастности старшего брата Царнаева к совершенным ранее преступлениям.
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Царнаева приговорили в 2015 году к смертной казни за организацию теракта в апреле 2013 года. Взрывы на бостонском марафоне унесли жизни трех человек, более 260 были ранены. Кроме того, Джохар Царнаев и его брат Тамерлан убили полицейского в перестрелке, когда скрывались от правоохранительных органов. Тамерлан Царнаев был застрелен полицией, а Джохар арестован.
На процессе Джохар Царнаев признался в подготовке теракта, но возложил вину на старшего брата, заявив, что находился под его влиянием. В прошлом году апелляционный суд отменил приговор, согласившись с доводами защиты о том, что проведение процесса в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных.
 
В миреСШАБостонВзрывы в БостонеДжохар ЦарнаевВерховный суд США
 
 
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