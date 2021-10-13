https://ria.ru/20211013/tranzit-1754391340.html
Путин заявил о готовности продлить договор о транзите газа через Украину
Путин заявил о готовности продлить договор о транзите газа через Украину - РИА Новости, 13.10.2021
Путин заявил о готовности продлить договор о транзите газа через Украину
РФ готова продлевать договор на транзит газа через Украину, но нужно все считать, заявил президент России Владимир Путин в среду на пленарном заседании... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:15
2021-10-13T15:15
2021-10-13T20:22
украина
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экономика
в мире
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владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. РФ готова продлевать договор на транзит газа через Украину, но нужно все считать, заявил президент России Владимир Путин в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, президент сказал: "Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить". "Мы готовы это сделать. Но мы должны понять - а сколько же у нас купят", - добавил президент.Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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украина, россия, экономика, в мире, москва, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
15:15 13.10.2021 (обновлено: 20:22 13.10.2021)
Путин заявил о готовности продлить договор о транзите газа через Украину
Путин заявил, что Россия готова продлить договор на транзит газа через Украину