https://ria.ru/20211013/tranzit-1754391340.html

Путин заявил о готовности продлить договор о транзите газа через Украину

Путин заявил о готовности продлить договор о транзите газа через Украину - РИА Новости, 13.10.2021

Путин заявил о готовности продлить договор о транзите газа через Украину

РФ готова продлевать договор на транзит газа через Украину, но нужно все считать, заявил президент России Владимир Путин в среду на пленарном заседании... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:15

2021-10-13T15:15

2021-10-13T20:22

украина

россия

экономика

в мире

москва

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753624893_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4605d9704659e35fb4fdd57fb8a9562c.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. РФ готова продлевать договор на транзит газа через Украину, но нужно все считать, заявил президент России Владимир Путин в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, президент сказал: "Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить". "Мы готовы это сделать. Но мы должны понять - а сколько же у нас купят", - добавил президент.Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/gaz-1754299257.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, экономика, в мире, москва, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021