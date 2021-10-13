https://ria.ru/20211013/testy-1754313077.html

В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус

В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус - РИА Новости, 13.10.2021

В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус

В Москве стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников и учащихся дошкольных групп, учащиеся будут сдавать их раз в две недели. Об РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:03

2021-10-13T09:03

2021-10-13T09:47

распространение коронавируса

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здоровье - общество

анастасия ракова

образование - общество

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Москве стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников и учащихся дошкольных групп, учащиеся будут сдавать их раз в две недели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Брать образец для анализа будут только из носа. Каждая школа сама решит, кто будет брать тест - их работники или медицинский персонал: экспресс-тесты продают в аптеках, они не требуют специальных медицинских навыков для использования, добавила заммэра."Взятие мазка происходит тонкой и мягкой палочкой, которой невозможно нанести вред. Тем не менее, сотрудники школ прошли обучение по взятию экспресс-тестов", - отметила она.Родители, которые пожелают сами протестировать детей, могут прийти в школу и в присутствии школьного работника взять тест. Или будут раз в две недели приносить в школу документ об отрицательно результате ПЦР-теста, сделанного ребёнком в медучреждении. Учащиеся старших классов смогут сделать себе тест под наблюдением учителя самостоятельно.Каждая школа будет составлять расписание с датой, временем и местом тестирования для каждого класса. Тестирование класса будет проходить во время одного из уроков или занятий дошкольное группы, оно не займёт более 25 минут.

https://ria.ru/20211012/distant-1754199239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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