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https://ria.ru/20211013/testy-1754313077.html
В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус
В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус - РИА Новости, 13.10.2021
В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус
В Москве стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников и учащихся дошкольных групп, учащиеся будут сдавать их раз в две недели. Об РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:03
2021-10-13T09:47
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
образование - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Москве стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников и учащихся дошкольных групп, учащиеся будут сдавать их раз в две недели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Брать образец для анализа будут только из носа. Каждая школа сама решит, кто будет брать тест - их работники или медицинский персонал: экспресс-тесты продают в аптеках, они не требуют специальных медицинских навыков для использования, добавила заммэра."Взятие мазка происходит тонкой и мягкой палочкой, которой невозможно нанести вред. Тем не менее, сотрудники школ прошли обучение по взятию экспресс-тестов", - отметила она.Родители, которые пожелают сами протестировать детей, могут прийти в школу и в присутствии школьного работника взять тест. Или будут раз в две недели приносить в школу документ об отрицательно результате ПЦР-теста, сделанного ребёнком в медучреждении. Учащиеся старших классов смогут сделать себе тест под наблюдением учителя самостоятельно.Каждая школа будет составлять расписание с датой, временем и местом тестирования для каждого класса. Тестирование класса будет проходить во время одного из уроков или занятий дошкольное группы, оно не займёт более 25 минут.
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москва, здоровье - общество, анастасия ракова , образование - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:03 13.10.2021 (обновлено: 09:47 13.10.2021)
 
В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус

В десяти школах Москвы запустят бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 для учащихся

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе
Сдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Москве стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников и учащихся дошкольных групп, учащиеся будут сдавать их раз в две недели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование. <...> Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели", - уточнила Ракова.
Брать образец для анализа будут только из носа. Каждая школа сама решит, кто будет брать тест - их работники или медицинский персонал: экспресс-тесты продают в аптеках, они не требуют специальных медицинских навыков для использования, добавила заммэра.
"Взятие мазка происходит тонкой и мягкой палочкой, которой невозможно нанести вред. Тем не менее, сотрудники школ прошли обучение по взятию экспресс-тестов", - отметила она.
Родители, которые пожелают сами протестировать детей, могут прийти в школу и в присутствии школьного работника взять тест. Или будут раз в две недели приносить в школу документ об отрицательно результате ПЦР-теста, сделанного ребёнком в медучреждении. Учащиеся старших классов смогут сделать себе тест под наблюдением учителя самостоятельно.
Каждая школа будет составлять расписание с датой, временем и местом тестирования для каждого класса. Тестирование класса будет проходить во время одного из уроков или занятий дошкольное группы, оно не займёт более 25 минут.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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