https://ria.ru/20211013/testy-1754313077.html
В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус
В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус - РИА Новости, 13.10.2021
В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус
В Москве стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников и учащихся дошкольных групп, учащиеся будут сдавать их раз в две недели. Об РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:03
2021-10-13T09:03
2021-10-13T09:47
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
образование - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Москве стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников и учащихся дошкольных групп, учащиеся будут сдавать их раз в две недели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Брать образец для анализа будут только из носа. Каждая школа сама решит, кто будет брать тест - их работники или медицинский персонал: экспресс-тесты продают в аптеках, они не требуют специальных медицинских навыков для использования, добавила заммэра."Взятие мазка происходит тонкой и мягкой палочкой, которой невозможно нанести вред. Тем не менее, сотрудники школ прошли обучение по взятию экспресс-тестов", - отметила она.Родители, которые пожелают сами протестировать детей, могут прийти в школу и в присутствии школьного работника взять тест. Или будут раз в две недели приносить в школу документ об отрицательно результате ПЦР-теста, сделанного ребёнком в медучреждении. Учащиеся старших классов смогут сделать себе тест под наблюдением учителя самостоятельно.Каждая школа будет составлять расписание с датой, временем и местом тестирования для каждого класса. Тестирование класса будет проходить во время одного из уроков или занятий дошкольное группы, оно не займёт более 25 минут.
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москва, здоровье - общество, анастасия ракова , образование - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:03 13.10.2021 (обновлено: 09:47 13.10.2021)
В десяти школах Москвы начнут бесплатно тестировать на коронавирус
В десяти школах Москвы запустят бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 для учащихся
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
В Москве стартует пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников и учащихся дошкольных групп, учащиеся будут сдавать их раз в две недели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование. <...> Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели", - уточнила Ракова.
Брать образец для анализа будут только из носа. Каждая школа сама решит, кто будет брать тест - их работники или медицинский персонал: экспресс-тесты продают в аптеках, они не требуют специальных медицинских навыков для использования, добавила заммэра.
"Взятие мазка происходит тонкой и мягкой палочкой, которой невозможно нанести вред. Тем не менее, сотрудники школ прошли обучение по взятию экспресс-тестов", - отметила она.
Родители, которые пожелают сами протестировать детей, могут прийти в школу и в присутствии школьного работника взять тест. Или будут раз в две недели приносить в школу документ об отрицательно результате ПЦР-теста, сделанного ребёнком в медучреждении. Учащиеся старших классов смогут сделать себе тест под наблюдением учителя самостоятельно.
Каждая школа будет составлять расписание с датой, временем и местом тестирования для каждого класса. Тестирование класса будет проходить во время одного из уроков или занятий дошкольное группы, оно не займёт более 25 минут.