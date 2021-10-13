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Оперштаб Москвы рассказал об экспресс-тестировании на COVID-19 в школах
Оперштаб Москвы рассказал об экспресс-тестировании на COVID-19 в школах - РИА Новости, 13.10.2021
Оперштаб Москвы рассказал об экспресс-тестировании на COVID-19 в школах
Бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в школах позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, предотвратить осложнения, а также не допустить... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:20
2021-10-13T10:20
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в школах позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ на дистанционный режим, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в своем Telegram-канале.В штабе отметили, что за последний месяц школьники заболевали в 2,5 раза больше, чем в предыдущий, с сентября госпитализированы более 280 детей."Дети почти в 1,5 раза чаще заражают совместно проживающих, чем взрослые. Большинство детей хоть и переносит заболевание бессимптомно, но, сами того не зная, могут принести вирус домой и заразить своих родных. Экспресс-тестирование позволит: предотвратить передачу вируса друзьям, родителям и, самое важное, пожилым людям, которые особенно тяжело переносят коронавирус и у которых он часто приводит к летальным последствиям; уменьшить заболеваемость, а значит и нагрузку на врачей; вовремя получить необходимое лечение и предотвратить осложнения и не допустить массового перевода школ на дистанционный режим", - говорится в сообщении.В штабе подчеркнули, что экспресс-тестирование - это быстрый и эффективный механизм выявления заболевания. Такие тесты можно купить в аптеке для самодиагностики. Мазок берётся из носа ватной палочкой, а результат появляется уже через 15 минут."Сама ватная палочка очень гибкая и мягкая, ей невозможно навредить. Поэтому процедура безболезненная и абсолютно безопасная", - отметили в оперштабе.В штабе добавили, что родителям не понадобится подписывать какие-либо документы для проведения тестирования."Экспресс-тестирование - не медицинская процедура. Поэтому для него не нужно передавать в школу никаких бумаг и подписывать согласие на проведение теста. Результат экспресс-теста не является решающим для постановки диагноза, но может послужить сигналом для дополнительной проверки состояния здоровья врачом", - сообщили в штабе.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус в россии
10:20 13.10.2021
 
Оперштаб Москвы рассказал об экспресс-тестировании на COVID-19 в школах

Оперштаб Москвы назвал процедуру экспресс-тестирования на COVID-19 в школах безопасной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в школах позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ на дистанционный режим, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в своем Telegram-канале.
В штабе отметили, что за последний месяц школьники заболевали в 2,5 раза больше, чем в предыдущий, с сентября госпитализированы более 280 детей.
"Дети почти в 1,5 раза чаще заражают совместно проживающих, чем взрослые. Большинство детей хоть и переносит заболевание бессимптомно, но, сами того не зная, могут принести вирус домой и заразить своих родных. Экспресс-тестирование позволит: предотвратить передачу вируса друзьям, родителям и, самое важное, пожилым людям, которые особенно тяжело переносят коронавирус и у которых он часто приводит к летальным последствиям; уменьшить заболеваемость, а значит и нагрузку на врачей; вовремя получить необходимое лечение и предотвратить осложнения и не допустить массового перевода школ на дистанционный режим", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что экспресс-тестирование - это быстрый и эффективный механизм выявления заболевания. Такие тесты можно купить в аптеке для самодиагностики. Мазок берётся из носа ватной палочкой, а результат появляется уже через 15 минут.
"Сама ватная палочка очень гибкая и мягкая, ей невозможно навредить. Поэтому процедура безболезненная и абсолютно безопасная", - отметили в оперштабе.
В штабе добавили, что родителям не понадобится подписывать какие-либо документы для проведения тестирования.
"Экспресс-тестирование - не медицинская процедура. Поэтому для него не нужно передавать в школу никаких бумаг и подписывать согласие на проведение теста. Результат экспресс-теста не является решающим для постановки диагноза, но может послужить сигналом для дополнительной проверки состояния здоровья врачом", - сообщили в штабе.
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