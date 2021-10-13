https://ria.ru/20211013/telegram-1754301754.html
В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 13.10.2021
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T02:53
2021-10-13T02:53
2021-10-13T03:47
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великобритания
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран.Большинство пользователей сервиса жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта.Первые сообщения о сбоях от пользователей из РФ стали поступать около 2.20 мск, наибольшее количество жалоб поступило около 2.50. После 3.00 число жалоб стало сокращаться.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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общество, технологии, сша, великобритания, telegram (приложение), россия
02:53 13.10.2021 (обновлено: 03:47 13.10.2021)
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в его работе по всему миру