https://ria.ru/20211013/telegram-1754301754.html

В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 13.10.2021

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T02:53

2021-10-13T02:53

2021-10-13T03:47

общество

технологии

сша

великобритания

telegram (приложение)

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран.Большинство пользователей сервиса жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта.Первые сообщения о сбоях от пользователей из РФ стали поступать около 2.20 мск, наибольшее количество жалоб поступило около 2.50. После 3.00 число жалоб стало сокращаться.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20211005/telegram-1753248184.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, сша, великобритания, telegram (приложение), россия