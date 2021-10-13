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Презентация новых возможностей аппарата "ТОР"
Презентация новых возможностей аппарата "ТОР" - РИА Новости, 13.10.2021
Презентация новых возможностей аппарата "ТОР"
14 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в ходе которой состоится презентация новых возможностей аппарата "ТОР" в качестве вспомогательного средства в борьбе с COVID-19.
2021-10-13T10:24
2021-10-13T11:42
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Задать вопросУчастники:- руководитель Научного центра Концерна "ГРАНИТ" Игорь ТУРКАНОВ;- акционер Концерна "ГРАНИТ" Елена БОНДАРЧУК.Специалистам Концерна "ГРАНИТ" удалось выделить и преобразовать электромагнитный спектр возбудителя COVID-19, чтобы нейтрализовать исходный. Для удобства использования этого метода был создан портативный аппарат "ТОР". Новая разработка уже получила паспорт медицинского изделия. Документ, выданный Росздравнадзором, подтверждает эффективность аппарата "ТОР" в качестве вспомогательного средства в борьбе с COVID-19 и безопасность его использования для человека.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы
10:24 13.10.2021 (обновлено: 11:42 13.10.2021)
 

Презентация новых возможностей аппарата "ТОР"

Читать ria.ru в
14 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в ходе которой состоится презентация новых возможностей аппарата "ТОР" в качестве вспомогательного средства в борьбе с COVID-19.
Задать вопрос
Участники:
- руководитель Научного центра Концерна "ГРАНИТ" Игорь ТУРКАНОВ;
- акционер Концерна "ГРАНИТ" Елена БОНДАРЧУК.
Специалистам Концерна "ГРАНИТ" удалось выделить и преобразовать электромагнитный спектр возбудителя COVID-19, чтобы нейтрализовать исходный. Для удобства использования этого метода был создан портативный аппарат "ТОР". Новая разработка уже получила паспорт медицинского изделия. Документ, выданный Росздравнадзором, подтверждает эффективность аппарата "ТОР" в качестве вспомогательного средства в борьбе с COVID-19 и безопасность его использования для человека.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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