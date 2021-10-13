https://ria.ru/20211013/tekhnologii-1754324656.html

Презентация новых возможностей аппарата "ТОР"

Презентация новых возможностей аппарата "ТОР" - РИА Новости, 13.10.2021

Презентация новых возможностей аппарата "ТОР"

14 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в ходе которой состоится презентация новых возможностей аппарата "ТОР" в качестве вспомогательного средства в борьбе с COVID-19.

2021-10-13T10:24

2021-10-13T10:24

2021-10-13T11:42

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Задать вопросУчастники:- руководитель Научного центра Концерна "ГРАНИТ" Игорь ТУРКАНОВ;- акционер Концерна "ГРАНИТ" Елена БОНДАРЧУК.Специалистам Концерна "ГРАНИТ" удалось выделить и преобразовать электромагнитный спектр возбудителя COVID-19, чтобы нейтрализовать исходный. Для удобства использования этого метода был создан портативный аппарат "ТОР". Новая разработка уже получила паспорт медицинского изделия. Документ, выданный Росздравнадзором, подтверждает эффективность аппарата "ТОР" в качестве вспомогательного средства в борьбе с COVID-19 и безопасность его использования для человека.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы