https://ria.ru/20211013/tayfun-1754314750.html

Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 13 человек

Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 13 человек - РИА Новости, 13.10.2021

Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 13 человек

Число жертв тайфуна Maring (Kompasu), который прошел на днях на севере острова Лусон на Филиппинах, достигло 13, травмы получили еще три человека, девять... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T09:16

2021-10-13T09:16

2021-10-13T10:20

в мире

филиппины

лусон (остров)

новости - туризм

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Число жертв тайфуна Maring (Kompasu), который прошел на днях на севере острова Лусон на Филиппинах, достигло 13, травмы получили еще три человека, девять считаются пропавшими без вести, говорится в опубликованном во вторник сообщении Государственного совета по сокращению и управлению рисками стихийных бедствий.Как сообщалось ранее, в провинции Бенгет произошли оползни из-за дождей, обширные территории пострадали от наводнений. В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин, но синоптики предупредили об угрозе продолжения дождей. Эвакуированы 11 тысяч человек.По данным управления, в 102 городах Филиппин наблюдались перебои в электроснабжении, повреждена сотня домов, половина из которых разрушена полностью. Ущерб для сельского хозяйства составил свыше 9,7 миллиона долларов.

https://ria.ru/20211012/tayfun-1754147745.html

филиппины

лусон (остров)

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в мире, филиппины, лусон (остров), новости - туризм