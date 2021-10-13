https://ria.ru/20211013/tambov-1754383527.html
Под Тамбовом нашли останки человека, возможно, пропавшего девять лет назад
Под Тамбовом нашли останки человека, возможно, пропавшего девять лет назад - РИА Новости, 13.10.2021
Под Тамбовом нашли останки человека, возможно, пропавшего девять лет назад
Останки человека и иномарка пропавшего в 2012 году мужчины найдены в пруду в Тамбовской области, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:45
2021-10-13T14:45
2021-10-13T17:11
происшествия
жердевский район
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Останки человека и иномарка пропавшего в 2012 году мужчины найдены в пруду в Тамбовской области, сообщает управление СК РФ по региону.По данным следствия, 53-летний житель поселка Максим Горький Жердевского района и его 39-летняя знакомая пропали 10 августа 2012 года. Мужчина находился в гостях, после чего с одной из присутствующих там женщин на своем Volvo-740 уехал в неизвестном направлении. Домой ни он, ни его знакомая не вернулись. По факту безвестного исчезновения было возбуждено дело об убийстве двух лиц."Днем 12 октября 2021 года в нескольких километрах от поселка Максим Горький Жердевского района в пруду Поливной обнаружен автомобиль Volvo-740, в салоне которого находились скелетированные человеческие останки", - говорится в сообщении.Следователями установлено, что автомобиль принадлежит без вести пропавшему мужчине. "Для установления личности лица, останки которого обнаружены в автомобиле, давности и причины смерти назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы", - отмечает следствие.Представитель управления СК РФ по региону уточнила РИА Новости, что обнаружены останки одного человека, но кого - пока непонятно, водолазы продолжат поиски.
https://ria.ru/20210929/podrostok-1752318017.html
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происшествия, жердевский район, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:45 13.10.2021 (обновлено: 17:11 13.10.2021)
Под Тамбовом нашли останки человека, возможно, пропавшего девять лет назад
В Тамбовской области нашли машину пропавшего в 2012 году мужчины и человеческие останки