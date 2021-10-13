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В Черном море судно ВМС Украины получило повреждение
В Черном море судно ВМС Украины получило повреждение - РИА Новости, 13.10.2021
В Черном море судно ВМС Украины получило повреждение
Судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба украинских ВМС. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T21:51
2021-10-13T22:35
в мире
украина
министерство инфраструктуры украины
черное море
гданьск
военно-морские силы украины
вооруженные силы украины
михаил забродский
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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба украинских ВМС."В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", - сообщила пресс-служба в своем аккаунте в Facebook.Отмечается, что для обеспечения проведения поисково-спасательных работ был развернут пункт управления поисково-спасательного обеспечения, налажено взаимодействие с министерством инфраструктуры Украины, национальной пограничной службой и Госслужбой по ЧС."К операции привлечены корабли и катера в количестве восемь единиц и четыре единицы воздушных судов. Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращения его в пункт постоянной дислокации", - отмечается в тексте.Как сообщил депутат из фракции "Европейская Солидарность", генерал-лейтенант Михаил Забродский, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания "Балта". "По информации, которая стала известной, в Черном море в районе острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта". Чрезвычайная ситуация на борту судна возникла около 14 часов назад. По информации от военнослужащих ВМС ВС Украины, судно потеряло ход и имеет затопленными меньшей мере два отсека", - написал он в Facebook.По его словам, "Балта" является небольшим по главным размерами судно: длина составляет менее 70 метров, полное водоизмещение - 2 тысячи 86 тонн. Главной задачей "Балты" является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения украинских ВМС. Экипаж судна составляет 45 человек по штату. В ВМС Украины это единственное судно такого назначения."Судно размагничивания "Балта" было построено на верфи польского города Гданьск в 1987 году. С 1997 года судно размагничивания входит в состав ВМС Украины. Относительно недавно, в ноябре прошлого года, "Балта" прошла досрочный доковый ремонт на верфи компании "Нибулон" в Николаеве", - добавил Забродский.
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в мире, украина, министерство инфраструктуры украины, черное море, гданьск, военно-морские силы украины, вооруженные силы украины, михаил забродский
21:51 13.10.2021 (обновлено: 22:35 13.10.2021)
 
В Черном море судно ВМС Украины получило повреждение

Судно ВМС Украины повреждено в Черном море из-за ухудшения погодных условий

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкШторм. Архив
Шторм. Архив - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба украинских ВМС.
"В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", - сообщила пресс-служба в своем аккаунте в Facebook.
Отмечается, что для обеспечения проведения поисково-спасательных работ был развернут пункт управления поисково-спасательного обеспечения, налажено взаимодействие с министерством инфраструктуры Украины, национальной пограничной службой и Госслужбой по ЧС.
"К операции привлечены корабли и катера в количестве восемь единиц и четыре единицы воздушных судов. Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращения его в пункт постоянной дислокации", - отмечается в тексте.
Как сообщил депутат из фракции "Европейская Солидарность", генерал-лейтенант Михаил Забродский, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания "Балта". "По информации, которая стала известной, в Черном море в районе острова Змеиный терпит бедствие судно размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта". Чрезвычайная ситуация на борту судна возникла около 14 часов назад. По информации от военнослужащих ВМС ВС Украины, судно потеряло ход и имеет затопленными меньшей мере два отсека", - написал он в Facebook.
По его словам, "Балта" является небольшим по главным размерами судно: длина составляет менее 70 метров, полное водоизмещение - 2 тысячи 86 тонн. Главной задачей "Балты" является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения украинских ВМС. Экипаж судна составляет 45 человек по штату. В ВМС Украины это единственное судно такого назначения.
"Судно размагничивания "Балта" было построено на верфи польского города Гданьск в 1987 году. С 1997 года судно размагничивания входит в состав ВМС Украины. Относительно недавно, в ноябре прошлого года, "Балта" прошла досрочный доковый ремонт на верфи компании "Нибулон" в Николаеве", - добавил Забродский.
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