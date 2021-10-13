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МВД решило упростить для иностранных студентов пребывание в России
МВД решило упростить для иностранных студентов пребывание в России - РИА Новости, 13.10.2021
МВД решило упростить для иностранных студентов пребывание в России
МВД РФ решило упростить пребывание обучающихся в России иностранцев в стране, создав для них особый правовой режим - разрешение на временное проживание в целях... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T02:18
2021-10-13T09:59
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МВД РФ решило упростить пребывание обучающихся в России иностранцев в стране, создав для них особый правовой режим - разрешение на временное проживание в целях получения образования, в частности им можно будет не сниматься с учета при выезде из РФ во время обучения (например, на каникулы), соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Проект предусматривает изменения в федеральный закон о правовом положении иностранцев в РФ, он предлагает установить особый правовой режим для иностранцев, очно обучающихся в российских государственных образовательных или государственных научных организациях.Как уточняется в пояснительной записке, сегодня иностранцы, обучающиеся в России, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством."В целях упрощения процедуры пребывания (проживания) указанной категории лиц на территории РФ и их последующей легализации законопроектом предлагается дополнение ... (соответствующего ФЗ - ред.) статьей 62, в соответствии с которой иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (далее - РВПО)", - говорится в пояснительной записке.Согласно ей же, иностранец, получивший РВПО, будет являться временно проживающим и может быть поставлен на учет и по месту жительства, и по месту пребывания. Кроме того, для упрощения условий иностранным обучающимся им планируется разрешить не сниматься с учета по месту пребывания при выезде из России в период обучения."Вносимые в Федеральный закон № 109-ФЗ изменения позволят снять нагрузку как на территориальные органы МВД России в части приема указанных уведомлений и внесения сведений в ведомственные учеты, так и на государственные образовательные или государственные научные организации в части выполнения обязательного требования по постановке иностранного студента на миграционный учет", - подчеркивается в пояснительной записке.Указанной категории граждан (иностранцам с РВПО) предлагается выдавать визу временно проживающего лица.По данным МВД на сентябрь, в России находится около 7 миллионов мигрантов, включая нелегалов, их количество снизилось на несколько миллионов по сравнению с началом 2020 года.
https://ria.ru/20210902/universitet-1748261475.html
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02:18 13.10.2021 (обновлено: 09:59 13.10.2021)
 
МВД решило упростить для иностранных студентов пребывание в России

МВД решило создать для пребывающих в Россию иностранных студентов особый правовой режим

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтуденты Российского университета дружбы народов во время лекции
Студенты Российского университета дружбы народов во время лекции - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МВД РФ решило упростить пребывание обучающихся в России иностранцев в стране, создав для них особый правовой режим - разрешение на временное проживание в целях получения образования, в частности им можно будет не сниматься с учета при выезде из РФ во время обучения (например, на каникулы), соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект предусматривает изменения в федеральный закон о правовом положении иностранцев в РФ, он предлагает установить особый правовой режим для иностранцев, очно обучающихся в российских государственных образовательных или государственных научных организациях.
Как уточняется в пояснительной записке, сегодня иностранцы, обучающиеся в России, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством.
"В целях упрощения процедуры пребывания (проживания) указанной категории лиц на территории РФ и их последующей легализации законопроектом предлагается дополнение ... (соответствующего ФЗ - ред.) статьей 62, в соответствии с которой иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (далее - РВПО)", - говорится в пояснительной записке.
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Согласно ей же, иностранец, получивший РВПО, будет являться временно проживающим и может быть поставлен на учет и по месту жительства, и по месту пребывания. Кроме того, для упрощения условий иностранным обучающимся им планируется разрешить не сниматься с учета по месту пребывания при выезде из России в период обучения.
"Вносимые в Федеральный закон № 109-ФЗ изменения позволят снять нагрузку как на территориальные органы МВД России в части приема указанных уведомлений и внесения сведений в ведомственные учеты, так и на государственные образовательные или государственные научные организации в части выполнения обязательного требования по постановке иностранного студента на миграционный учет", - подчеркивается в пояснительной записке.
Указанной категории граждан (иностранцам с РВПО) предлагается выдавать визу временно проживающего лица.
По данным МВД на сентябрь, в России находится около 7 миллионов мигрантов, включая нелегалов, их количество снизилось на несколько миллионов по сравнению с началом 2020 года.
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