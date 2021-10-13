https://ria.ru/20211013/studenty-1754301083.html

МВД решило упростить для иностранных студентов пребывание в России

МВД решило упростить для иностранных студентов пребывание в России - РИА Новости, 13.10.2021

МВД решило упростить для иностранных студентов пребывание в России

МВД РФ решило упростить пребывание обучающихся в России иностранцев в стране, создав для них особый правовой режим - разрешение на временное проживание в целях... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T02:18

2021-10-13T02:18

2021-10-13T09:59

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МВД РФ решило упростить пребывание обучающихся в России иностранцев в стране, создав для них особый правовой режим - разрешение на временное проживание в целях получения образования, в частности им можно будет не сниматься с учета при выезде из РФ во время обучения (например, на каникулы), соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Проект предусматривает изменения в федеральный закон о правовом положении иностранцев в РФ, он предлагает установить особый правовой режим для иностранцев, очно обучающихся в российских государственных образовательных или государственных научных организациях.Как уточняется в пояснительной записке, сегодня иностранцы, обучающиеся в России, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством."В целях упрощения процедуры пребывания (проживания) указанной категории лиц на территории РФ и их последующей легализации законопроектом предлагается дополнение ... (соответствующего ФЗ - ред.) статьей 62, в соответствии с которой иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (далее - РВПО)", - говорится в пояснительной записке.Согласно ей же, иностранец, получивший РВПО, будет являться временно проживающим и может быть поставлен на учет и по месту жительства, и по месту пребывания. Кроме того, для упрощения условий иностранным обучающимся им планируется разрешить не сниматься с учета по месту пребывания при выезде из России в период обучения."Вносимые в Федеральный закон № 109-ФЗ изменения позволят снять нагрузку как на территориальные органы МВД России в части приема указанных уведомлений и внесения сведений в ведомственные учеты, так и на государственные образовательные или государственные научные организации в части выполнения обязательного требования по постановке иностранного студента на миграционный учет", - подчеркивается в пояснительной записке.Указанной категории граждан (иностранцам с РВПО) предлагается выдавать визу временно проживающего лица.По данным МВД на сентябрь, в России находится около 7 миллионов мигрантов, включая нелегалов, их количество снизилось на несколько миллионов по сравнению с началом 2020 года.

https://ria.ru/20210902/universitet-1748261475.html

https://ria.ru/20210901/kosmos-1748214495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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