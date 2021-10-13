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В Испании в студенческом кампусе произошла стрельба
В Испании в студенческом кампусе произошла стрельба - РИА Новости, 13.10.2021
В Испании в студенческом кампусе произошла стрельба
Испанские правоохранительные органы задержали и разоружили напавшего на студенческий кампус в Университете Страны басков (UPV) в городе Лехона (провинция... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T20:47
2021-10-13T22:07
испания
в мире
бильбао
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МАДРИД, 13 окт — РИА Новости. Испанские правоохранительные органы задержали и разоружили напавшего на студенческий кампус в Университете Страны басков (UPV) в городе Лехона (провинция Бискайя), сообщили правоохранительные органы."Предположительный напавший был задержан, раненых нет", — говорится в сообщении региональных правоохранительных органов Ertzaintza в Twitter.Там уточнили, что кампус был эвакуирован из-за "присутствия человека, который был вооружен ружьем".Как сообщает газета Mundo со ссылкой на свидетеля, мужчина совершил несколько выстрелов в фасад, разбив стекла.Полиция сообщает, что "ситуация риска миновала", хотя "в настоящее время остается усиленное полицейское присутствие для безопасности учеников, профессоров и работающего персонала".Как сообщает телеканал La Sexta, 21-летний мужчина совершил 12 выстрелов в районе факультета наук. По данным Mundo, были эвакуированы факультеты медицины и наук.По данным агентства Efe, не исключено, что напавший — учащийся университета.В кампусе, который расположен в 15 километрах от города Бильбао, учатся и работают около 15 тысяч человек.
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испания, в мире, бильбао
20:47 13.10.2021 (обновлено: 22:07 13.10.2021)
 
В Испании в студенческом кампусе произошла стрельба

Правоохранители задержали напавшего на студенческий кампус в Университете Страны басков

© Фото : предоставлено Гражданской Гвардией ИспанииНациональная полиция Испании
Национальная полиция Испании - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : предоставлено Гражданской Гвардией Испании
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МАДРИД, 13 окт — РИА Новости. Испанские правоохранительные органы задержали и разоружили напавшего на студенческий кампус в Университете Страны басков (UPV) в городе Лехона (провинция Бискайя), сообщили правоохранительные органы.
"Предположительный напавший был задержан, раненых нет", — говорится в сообщении региональных правоохранительных органов Ertzaintza в Twitter.
Там уточнили, что кампус был эвакуирован из-за "присутствия человека, который был вооружен ружьем".
Как сообщает газета Mundo со ссылкой на свидетеля, мужчина совершил несколько выстрелов в фасад, разбив стекла.
Полиция сообщает, что "ситуация риска миновала", хотя "в настоящее время остается усиленное полицейское присутствие для безопасности учеников, профессоров и работающего персонала".
Как сообщает телеканал La Sexta, 21-летний мужчина совершил 12 выстрелов в районе факультета наук. По данным Mundo, были эвакуированы факультеты медицины и наук.
По данным агентства Efe, не исключено, что напавший — учащийся университета.
В кампусе, который расположен в 15 километрах от города Бильбао, учатся и работают около 15 тысяч человек.
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