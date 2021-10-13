https://ria.ru/20211013/strelba-1754444529.html

Руководство школы в Москве заявило об отсутствии паники во время стрельбы

Руководство школы в Москве заявило об отсутствии паники во время стрельбы - РИА Новости, 13.10.2021

Руководство школы в Москве заявило об отсутствии паники во время стрельбы

Паники в школе в Москве, рядом с которой была слышна стрельба, не было, сотрудники сработали оперативно, сообщила РИА Новости начальник управления массовых... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:58

2021-10-13T18:58

2021-10-13T19:02

происшествия

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школа

москва

наталья макарова

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Паники в школе в Москве, рядом с которой была слышна стрельба, не было, сотрудники сработали оперативно, сообщила РИА Новости начальник управления массовых мероприятий образовательного учреждения "Воробьевы горы" Наталья Макарова.Ранее ГУМВД проинформировало, что полицейские задержали молодого человека, стрелявшего из страйкбольного ружья в районе дома №66 на Ленинском проспекте в Москве, пострадавших нет. В свою очередь в департаменте образования и науки Москвы РИА Новости заявили, что от правоохранительных органов поступило распоряжение учащимся и сотрудникам не покидать здание на улице Фотиевой в связи с оперативными мероприятиями на близлежащей территориях. В соответствии с инструкциями администрации школ заперли двери и окна и продолжили образовательный процесс."Около нашей школы выстрелы не были слышны, соответственно, мы отреагировали на оповещение сотрудников ОВД Гагаринский, потому что ими проводились оперативно-розыскные мероприятия на близлежащих территориях. ...Мы не слышали выстрелов и не видели человека", - рассказала Макарова."У нас никакой паники нет. Для этого есть службы внутренней безопасности. Нам поступил сигнал, мы через системы оповещения всех оповестили. Соответственно, учителям просто было сказано: не входим, не выходим, сидим с детьми в классах – мы так и поступили. Поступил сигнал, что можно выходить – мы вышли", - рассказала Макарова.Школа была закрыта, входы, выходы перекрыты, продолжен был образовательный процесс. Мы ждали сигнала от правоохранительных органов, и как только он поступил, что все в порядке, мы отпустили детей с родителями", - отметила Макарова.

https://ria.ru/20211013/strelba-1754412586.html

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происшествия, общество, школа, москва, наталья макарова, россия