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Руководство школы в Москве заявило об отсутствии паники во время стрельбы
Руководство школы в Москве заявило об отсутствии паники во время стрельбы - РИА Новости, 13.10.2021
Руководство школы в Москве заявило об отсутствии паники во время стрельбы
Паники в школе в Москве, рядом с которой была слышна стрельба, не было, сотрудники сработали оперативно, сообщила РИА Новости начальник управления массовых... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:58
2021-10-13T19:02
происшествия
общество
школа
москва
наталья макарова
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Паники в школе в Москве, рядом с которой была слышна стрельба, не было, сотрудники сработали оперативно, сообщила РИА Новости начальник управления массовых мероприятий образовательного учреждения "Воробьевы горы" Наталья Макарова.Ранее ГУМВД проинформировало, что полицейские задержали молодого человека, стрелявшего из страйкбольного ружья в районе дома №66 на Ленинском проспекте в Москве, пострадавших нет. В свою очередь в департаменте образования и науки Москвы РИА Новости заявили, что от правоохранительных органов поступило распоряжение учащимся и сотрудникам не покидать здание на улице Фотиевой в связи с оперативными мероприятиями на близлежащей территориях. В соответствии с инструкциями администрации школ заперли двери и окна и продолжили образовательный процесс."Около нашей школы выстрелы не были слышны, соответственно, мы отреагировали на оповещение сотрудников ОВД Гагаринский, потому что ими проводились оперативно-розыскные мероприятия на близлежащих территориях. ...Мы не слышали выстрелов и не видели человека", - рассказала Макарова."У нас никакой паники нет. Для этого есть службы внутренней безопасности. Нам поступил сигнал, мы через системы оповещения всех оповестили. Соответственно, учителям просто было сказано: не входим, не выходим, сидим с детьми в классах – мы так и поступили. Поступил сигнал, что можно выходить – мы вышли", - рассказала Макарова.Школа была закрыта, входы, выходы перекрыты, продолжен был образовательный процесс. Мы ждали сигнала от правоохранительных органов, и как только он поступил, что все в порядке, мы отпустили детей с родителями", - отметила Макарова.
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происшествия, общество, школа, москва, наталья макарова, россия
18:58 13.10.2021 (обновлено: 19:02 13.10.2021)
 
Руководство школы в Москве заявило об отсутствии паники во время стрельбы

Руководство школы в Москве заявило об отсутствии паники из-за стрельбы рядом с учреждением

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Паники в школе в Москве, рядом с которой была слышна стрельба, не было, сотрудники сработали оперативно, сообщила РИА Новости начальник управления массовых мероприятий образовательного учреждения "Воробьевы горы" Наталья Макарова.
Ранее ГУМВД проинформировало, что полицейские задержали молодого человека, стрелявшего из страйкбольного ружья в районе дома №66 на Ленинском проспекте в Москве, пострадавших нет. В свою очередь в департаменте образования и науки Москвы РИА Новости заявили, что от правоохранительных органов поступило распоряжение учащимся и сотрудникам не покидать здание на улице Фотиевой в связи с оперативными мероприятиями на близлежащей территориях. В соответствии с инструкциями администрации школ заперли двери и окна и продолжили образовательный процесс.
"Около нашей школы выстрелы не были слышны, соответственно, мы отреагировали на оповещение сотрудников ОВД Гагаринский, потому что ими проводились оперативно-розыскные мероприятия на близлежащих территориях. ...Мы не слышали выстрелов и не видели человека", - рассказала Макарова.
"У нас никакой паники нет. Для этого есть службы внутренней безопасности. Нам поступил сигнал, мы через системы оповещения всех оповестили. Соответственно, учителям просто было сказано: не входим, не выходим, сидим с детьми в классах – мы так и поступили. Поступил сигнал, что можно выходить – мы вышли", - рассказала Макарова.
Школа была закрыта, входы, выходы перекрыты, продолжен был образовательный процесс. Мы ждали сигнала от правоохранительных органов, и как только он поступил, что все в порядке, мы отпустили детей с родителями", - отметила Макарова.
Кадры школы в Москве, где молодой человек открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 16:36
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