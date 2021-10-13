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В полиции рассказали о подростке, стрелявшем рядом со школой в Москве
В полиции рассказали о подростке, стрелявшем рядом со школой в Москве - РИА Новости, 13.10.2021
В полиции рассказали о подростке, стрелявшем рядом со школой в Москве
Подросток, стрелявший из страйкбольного ружья около школы на Ленинском проспекте, целился в заброшенное здание, заявил начальник пресс-службы московского главка РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:57
2021-10-13T21:52
происшествия
школа
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир васенин
россия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Подросток, стрелявший из страйкбольного ружья около школы на Ленинском проспекте, целился в заброшенное здание, заявил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.Он рассказал, что после сообщения о стрельбе на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции."Стрелявший был задержан. Им оказался молодой человек 2006 года рождения", — отметил Васенин.Подростка доставили в полицию, ведомство проводит проверку. Пострадавших нет.Инцидент произошел в районе дома № 66 на Ленинском проспекте. Как ранее заявили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки, правоохранительные органы дали распоряжение для учащихся и сотрудников учреждения не покидать здание из-за оперативных мероприятий. В школе заперли двери и окна и продолжили обучение.После соответствующего сигнала от полиции школьников отпустили по домам. По словам одной из учениц, они пробыли в классах около полутора часов. В самой школе было спокойно, паники не было. Девочка добавила, что оповещений из громкоговорителей она не слышала.Как рассказал РИА Новости охранник еще одного учебного заведения по соседству, полиции было много, сотрудники проверяли и другие школы.
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РИА Новости
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353
60
Комментарий полиции о стрельбе возле московской школы
В полиции рассказали, что задержанный после стрельбы у московской школы - 15-летний подросток, а стрельбу из страйкбольного ружья он вел по заброшенному зданию
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Мама одного из учеников о стрельбе возле московской школы
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происшествия, школа, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир васенин, россия
18:57 13.10.2021 (обновлено: 21:52 13.10.2021)
 
В полиции рассказали о подростке, стрелявшем рядом со школой в Москве

МВД: стрелявший из страйкбольного ружья у школы в Москве целился в заброшенное здание

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Подросток, стрелявший из страйкбольного ружья около школы на Ленинском проспекте, целился в заброшенное здание, заявил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
Он рассказал, что после сообщения о стрельбе на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.
"Стрелявший был задержан. Им оказался молодой человек 2006 года рождения", — отметил Васенин.
Подростка доставили в полицию, ведомство проводит проверку. Пострадавших нет.
Инцидент произошел в районе дома № 66 на Ленинском проспекте. Как ранее заявили РИА Новости в столичном департаменте образования и науки, правоохранительные органы дали распоряжение для учащихся и сотрудников учреждения не покидать здание из-за оперативных мероприятий. В школе заперли двери и окна и продолжили обучение.
После соответствующего сигнала от полиции школьников отпустили по домам. По словам одной из учениц, они пробыли в классах около полутора часов. В самой школе было спокойно, паники не было. Девочка добавила, что оповещений из громкоговорителей она не слышала.

Как рассказал РИА Новости охранник еще одного учебного заведения по соседству, полиции было много, сотрудники проверяли и другие школы.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 08:58
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ПроисшествияШколаМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ВасенинРоссия
 
 
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