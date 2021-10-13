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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве - РИА Новости, 13.10.2021
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве
В Москве задержали молодого человека, стрелявшего недалеко от школы на Ленинском проспекте. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:36
2021-10-13T18:52
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Москве задержали молодого человека, стрелявшего недалеко от школы на Ленинском проспекте.Ранее сообщалось, что в ГУ МВД проверяют информацию о хлопке в районе дома № 66; по информации источника РИА Новости, очевидцы рассказывали о мужчине в камуфляжной форме рядом с учебным заведением.В Департаменте образования сказали РИА Новости, что ранее школы на улице Фотиевой получили распоряжение полиции не покидать здания из-за проведения опермероприятий, сейчас все дети в безопасности, их уже отпустили по домам.Руководство учебного заведения, рядом с которым было происшествие, отметило, что занятия там не прекращались, а звука выстрелов не было слышно. Школа поступила в соответствии с инструкцией при поступлении угрозы безопасности."Школа была закрыта, входы, выходы перекрыты, продолжен был образовательный процесс. Мы ждали сигнала от правоохранительных органов, и как только он поступил, что все в порядке, мы отпустили детей с родителями", — рассказала начальник управления массовых мероприятий образовательного учреждения "Воробьевы горы" Наталья Макарова.Она добавила, что паники не было
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москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры школы в Москве, где молодой человек открыл стрельбу
В Москве подросток в камуфляже устроил стрельбу рядом со школой № 1260, сообщают СМИ. По предварительным данным, он стрелял в воздух, никто не пострадал. Школу оцепили, молодого человека ищут.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:36 13.10.2021 (обновлено: 18:52 13.10.2021)
 
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве

Устроившего стрельбу рядом со школой в Москве молодого человека задержали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Москве задержали молодого человека, стрелявшего недалеко от школы на Ленинском проспекте.
Ранее сообщалось, что в ГУ МВД проверяют информацию о хлопке в районе дома № 66; по информации источника РИА Новости, очевидцы рассказывали о мужчине в камуфляжной форме рядом с учебным заведением.
"Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве. В результате инцидента пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе.
В Департаменте образования сказали РИА Новости, что ранее школы на улице Фотиевой получили распоряжение полиции не покидать здания из-за проведения опермероприятий, сейчас все дети в безопасности, их уже отпустили по домам.
Руководство учебного заведения, рядом с которым было происшествие, отметило, что занятия там не прекращались, а звука выстрелов не было слышно. Школа поступила в соответствии с инструкцией при поступлении угрозы безопасности.

"Школа была закрыта, входы, выходы перекрыты, продолжен был образовательный процесс. Мы ждали сигнала от правоохранительных органов, и как только он поступил, что все в порядке, мы отпустили детей с родителями", — рассказала начальник управления массовых мероприятий образовательного учреждения "Воробьевы горы" Наталья Макарова.
Она добавила, что паники не было
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 08:58
В Находке рядом со школой задержали мужчину со страйкбольным автоматом
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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