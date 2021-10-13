https://ria.ru/20211013/strelba-1754412586.html

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве - РИА Новости, 13.10.2021

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве

В Москве задержали молодого человека, стрелявшего недалеко от школы на Ленинском проспекте. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:36

2021-10-13T16:36

2021-10-13T18:52

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Москве задержали молодого человека, стрелявшего недалеко от школы на Ленинском проспекте.Ранее сообщалось, что в ГУ МВД проверяют информацию о хлопке в районе дома № 66; по информации источника РИА Новости, очевидцы рассказывали о мужчине в камуфляжной форме рядом с учебным заведением.В Департаменте образования сказали РИА Новости, что ранее школы на улице Фотиевой получили распоряжение полиции не покидать здания из-за проведения опермероприятий, сейчас все дети в безопасности, их уже отпустили по домам.Руководство учебного заведения, рядом с которым было происшествие, отметило, что занятия там не прекращались, а звука выстрелов не было слышно. Школа поступила в соответствии с инструкцией при поступлении угрозы безопасности."Школа была закрыта, входы, выходы перекрыты, продолжен был образовательный процесс. Мы ждали сигнала от правоохранительных органов, и как только он поступил, что все в порядке, мы отпустили детей с родителями", — рассказала начальник управления массовых мероприятий образовательного учреждения "Воробьевы горы" Наталья Макарова.Она добавила, что паники не было

https://ria.ru/20211001/zaderzhanie-1752605470.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры школы в Москве, где молодой человек открыл стрельбу В Москве подросток в камуфляже устроил стрельбу рядом со школой № 1260, сообщают СМИ. По предварительным данным, он стрелял в воздух, никто не пострадал. Школу оцепили, молодого человека ищут. 2021-10-13T16:36 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)