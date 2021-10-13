https://ria.ru/20211013/strelba-1754412586.html
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве - РИА Новости, 13.10.2021
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве
В Москве задержали молодого человека, стрелявшего недалеко от школы на Ленинском проспекте. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:36
2021-10-13T16:36
2021-10-13T18:52
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Москве задержали молодого человека, стрелявшего недалеко от школы на Ленинском проспекте.Ранее сообщалось, что в ГУ МВД проверяют информацию о хлопке в районе дома № 66; по информации источника РИА Новости, очевидцы рассказывали о мужчине в камуфляжной форме рядом с учебным заведением.В Департаменте образования сказали РИА Новости, что ранее школы на улице Фотиевой получили распоряжение полиции не покидать здания из-за проведения опермероприятий, сейчас все дети в безопасности, их уже отпустили по домам.Руководство учебного заведения, рядом с которым было происшествие, отметило, что занятия там не прекращались, а звука выстрелов не было слышно. Школа поступила в соответствии с инструкцией при поступлении угрозы безопасности."Школа была закрыта, входы, выходы перекрыты, продолжен был образовательный процесс. Мы ждали сигнала от правоохранительных органов, и как только он поступил, что все в порядке, мы отпустили детей с родителями", — рассказала начальник управления массовых мероприятий образовательного учреждения "Воробьевы горы" Наталья Макарова.Она добавила, что паники не было
https://ria.ru/20211001/zaderzhanie-1752605470.html
москва
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754419687_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5a0b104a1d4c4d13b090ec7da08fe322.jpg
Кадры школы в Москве, где молодой человек открыл стрельбу
В Москве подросток в камуфляже устроил стрельбу рядом со школой № 1260, сообщают СМИ. По предварительным данным, он стрелял в воздух, никто не пострадал. Школу оцепили, молодого человека ищут.
2021-10-13T16:36
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PT0M29S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:36 13.10.2021 (обновлено: 18:52 13.10.2021)
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в Москве
Устроившего стрельбу рядом со школой в Москве молодого человека задержали
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
В Москве
задержали молодого человека, стрелявшего недалеко от школы на Ленинском проспекте.
Ранее сообщалось, что в ГУ МВД проверяют информацию о хлопке в районе дома № 66; по информации источника РИА Новости, очевидцы рассказывали о мужчине в камуфляжной форме рядом с учебным заведением.
"Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве
. В результате инцидента пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе.
В Департаменте образования сказали РИА Новости, что ранее школы на улице Фотиевой получили распоряжение полиции не покидать здания из-за проведения опермероприятий, сейчас все дети в безопасности, их уже отпустили по домам.
Руководство учебного заведения, рядом с которым было происшествие, отметило, что занятия там не прекращались, а звука выстрелов не было слышно. Школа поступила в соответствии с инструкцией при поступлении угрозы безопасности.
"Школа была закрыта, входы, выходы перекрыты, продолжен был образовательный процесс. Мы ждали сигнала от правоохранительных органов, и как только он поступил, что все в порядке, мы отпустили детей с родителями", — рассказала начальник управления массовых мероприятий образовательного учреждения "Воробьевы горы" Наталья Макарова.
Она добавила, что паники не было