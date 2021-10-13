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Кисида усомнился в соответствии Китая стандартам ТТП-11
Кисида усомнился в соответствии Китая стандартам ТТП-11 - РИА Новости, 13.10.2021
Кисида усомнился в соответствии Китая стандартам ТТП-11
Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал понять на слушаниях в верхней палате парламента, что не уверен в соответствии Китая высоким стандартам... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T07:52
2021-10-13T07:52
в мире
япония
китай
фумио кисида
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ТОКИО, 13 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал понять на слушаниях в верхней палате парламента, что не уверен в соответствии Китая высоким стандартам Транстихоокеанского партнерства. Трансляция заседания идет в прямом эфире."Наша страна с точки зрения стратегии и понимания нашего народа ведет обсуждения по Транстихоокеанскому партнерству для создания свободного и справедливого экономического порядка и будет играть в этом активную роль. Мы хотим сотрудничать со странами-партнерами в области экономической безопасности", - добавил Кисида.Китай официально заявил о своем намерении вступить в Транстихоокеанское партнерство. Вскоре после этого о таком желании заявил и Тайвань.ТТП - торговое соглашение, подписанное в феврале 2016 года между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, целью которого является снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в странах-участницах в таких областях, как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и ряде других. Однако затем после победы Дональда Трампа на президентских выборах США отказались от участия в соглашении. В настоящее время в ТТП входят 11 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.Кисида стал 100-м премьер-министром Японии в прошлый понедельник. С 11 октября в течение трех дней он отвечает на вопросы представителей партий в обеих палатах парламента. После этого нижняя палата парламента, срок полномочий которой истекает 21 октября, будет распущена, а 31 октября состоятся выборы нового состава.
https://ria.ru/20211004/yaponiya-1753036729.html
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в мире, япония, китай, фумио кисида
07:52 13.10.2021
 
Кисида усомнился в соответствии Китая стандартам ТТП-11

Премьер Японии усомнился в соответствии Китая стандартам Транстихоокеанского партнерства

© REUTERS / Kim Kyung-HoonПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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ТОКИО, 13 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал понять на слушаниях в верхней палате парламента, что не уверен в соответствии Китая высоким стандартам Транстихоокеанского партнерства. Трансляция заседания идет в прямом эфире.
"Смысл ТТП-11 в том, чтобы распространять в мире высокие стандарты сбалансированные правила новой эпохи. Он не ограничивается только рамками обычного торгового союза, но и должен сыграть в дальнейшем крайне важную роль в экономике Индо-тихоокеанского региона. Следовательно, страны, подавшие заявку на вступление в ТТП-11, поэтому необходимо как следует посмотреть, готовы ли они полностью соответствовать высокому уровню ТТП-11. В особенности, в том, что касается Китая, есть разные мнения относительно его внешнеторговой практики", - сказал Кисида, отвечая на вопрос о возможности вступления Китая в ТТП.
"Наша страна с точки зрения стратегии и понимания нашего народа ведет обсуждения по Транстихоокеанскому партнерству для создания свободного и справедливого экономического порядка и будет играть в этом активную роль. Мы хотим сотрудничать со странами-партнерами в области экономической безопасности", - добавил Кисида.
Китай официально заявил о своем намерении вступить в Транстихоокеанское партнерство. Вскоре после этого о таком желании заявил и Тайвань.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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ТТП - торговое соглашение, подписанное в феврале 2016 года между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, целью которого является снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в странах-участницах в таких областях, как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и ряде других. Однако затем после победы Дональда Трампа на президентских выборах США отказались от участия в соглашении. В настоящее время в ТТП входят 11 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.
Кисида стал 100-м премьер-министром Японии в прошлый понедельник. С 11 октября в течение трех дней он отвечает на вопросы представителей партий в обеих палатах парламента. После этого нижняя палата парламента, срок полномочий которой истекает 21 октября, будет распущена, а 31 октября состоятся выборы нового состава.
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В миреЯпонияКитайФумио Кисида
 
 
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