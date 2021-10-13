https://ria.ru/20211013/standarty-1754309768.html

Кисида усомнился в соответствии Китая стандартам ТТП-11

Кисида усомнился в соответствии Китая стандартам ТТП-11 - РИА Новости, 13.10.2021

Кисида усомнился в соответствии Китая стандартам ТТП-11

Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал понять на слушаниях в верхней палате парламента, что не уверен в соответствии Китая высоким стандартам... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T07:52

2021-10-13T07:52

2021-10-13T07:52

в мире

япония

китай

фумио кисида

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ТОКИО, 13 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал понять на слушаниях в верхней палате парламента, что не уверен в соответствии Китая высоким стандартам Транстихоокеанского партнерства. Трансляция заседания идет в прямом эфире."Наша страна с точки зрения стратегии и понимания нашего народа ведет обсуждения по Транстихоокеанскому партнерству для создания свободного и справедливого экономического порядка и будет играть в этом активную роль. Мы хотим сотрудничать со странами-партнерами в области экономической безопасности", - добавил Кисида.Китай официально заявил о своем намерении вступить в Транстихоокеанское партнерство. Вскоре после этого о таком желании заявил и Тайвань.ТТП - торговое соглашение, подписанное в феврале 2016 года между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, целью которого является снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в странах-участницах в таких областях, как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и ряде других. Однако затем после победы Дональда Трампа на президентских выборах США отказались от участия в соглашении. В настоящее время в ТТП входят 11 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.Кисида стал 100-м премьер-министром Японии в прошлый понедельник. С 11 октября в течение трех дней он отвечает на вопросы представителей партий в обеих палатах парламента. После этого нижняя палата парламента, срок полномочий которой истекает 21 октября, будет распущена, а 31 октября состоятся выборы нового состава.

https://ria.ru/20211004/yaponiya-1753036729.html

https://ria.ru/20211005/razgovor-1753096354.html

япония

китай

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в мире, япония, китай, фумио кисида