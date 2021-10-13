https://ria.ru/20211013/stabilnost-1754380871.html
Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок, заявил Путин
Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021
Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок, заявил Путин
Для газового рынка важна стабильность и предсказуемость, Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца текущего года, заявил президент... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:35
2021-10-13T14:35
2021-10-13T14:47
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Для газового рынка важна стабильность и предсказуемость, Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"."Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства пред нашими партнёрами, том числе в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок", - сказал Путин."Более того, мы всегда идем навстречу нашим партнерам, готовы обсуждать дополнительные действия", - добавил он.Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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в мире, владимир путин, россия, европа, москва
14:35 13.10.2021 (обновлено: 14:47 13.10.2021)
Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок, заявил Путин
Путин: Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца года