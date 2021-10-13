https://ria.ru/20211013/ssha-1754418329.html

Путин напомнил о силовом разгоне демонстраций в США

Путин напомнил о силовом разгоне демонстраций в США - РИА Новости, 13.10.2021

Путин напомнил о силовом разгоне демонстраций в США

Силовой разгон демонстраций в странах Западной Европы и США, которые регулярно обвиняют Россию в попрании основ демократии, вряд ли можно назвать проявлением... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:01

2021-10-13T17:01

2021-10-13T17:02

политика

сша

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Силовой разгон демонстраций в странах Западной Европы и США, которые регулярно обвиняют Россию в попрании основ демократии, вряд ли можно назвать проявлением народовластия, заявил президент РФ Владимир Путин."Просто демократия (в странах Запада - ред.) понимается по-разному. Свобода слова, свобода вероисповедания, организаций, проведение массовых мероприятий на улицах... Вот когда в Европе, да и в Штатах разгоняют различные массовые мероприятия с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа – это свобода или нет? Что-то не очень похоже на свободу", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

https://ria.ru/20211013/amerika-1754273244.html

сша

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2021

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политика, сша, владимир путин, россия