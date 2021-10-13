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Ленинградская область
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Ленобласть и Швейцария расширят сферы двустороннего сотрудничества
Ленобласть и Швейцария расширят сферы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 13.10.2021
Ленобласть и Швейцария расширят сферы двустороннего сотрудничества
Власти Ленинградской области и Швейцарии договорились о расширении сотрудничества в сферах экологии, образования и экономики, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:11
2021-10-13T13:11
ленинградская область
швейцария
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Швейцарии договорились о расширении сотрудничества в сферах экологии, образования и экономики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Соответствующие договоренности достигнуты между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и послом Швейцарской Конфедерации в России Кристиной Марти Ланг.Глава Ленобласти отметил, что несмотря на пандемию коронавируса регион продолжает активно развиваться, в том числе увеличивается объем инвестиций в областную экономику. По его словам, в регионе уже активно работают представители швейцарских компаний, при этом существует целый ряд перспективных направлений для расширения сотрудничества."Экология, образование, вопросы цифровизации — вот те области, в которых, я уверен, передовой опыт Швейцарской Конфедерации будет востребован. Я благодарен за вашу поддержку в вопросах организации сотрудничества и поиска новых партнеров", — отметил Дрозденко.Глава региона рассказал, что развитие технического и производственного образования крайне важно для Ленинградской области, так как эта сфера сейчас активно развивается. Кроме того, передовые производства уже формируются в "зеленом" ключе. Не случайно регион стал одним из первых, где реализуется проект по снижению углеродного следа Carbone Free Zone.В свою очередь, посол отметила, что Швейцарская Конфедерация и Ленинградская область имеют большие возможности для расширения сотрудничества. По ее словам, развитию многих успешных проектов способствовал швейцарский подход к образованию, когда представители компаний и производств определяют те компетенции, которые во время обучения должен получить будущий специалист. Кроме того, Лан подчеркнула, что ей известно о безупречной репутации Ленобласти среди представителей тех швейцарских компаний, которые уже работают в регионе и высказала уверенность, что в ближайшее время их число будет расти.
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швейцария, александр дрозденко
13:11 13.10.2021
 

Ленобласть и Швейцария расширят сферы двустороннего сотрудничества

© Фото : Правительство Ленинградской областиЛенобласть и Швейцария расширят сферы двустороннего сотрудничества
Ленобласть и Швейцария расширят сферы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Швейцарии договорились о расширении сотрудничества в сферах экологии, образования и экономики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Соответствующие договоренности достигнуты между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и послом Швейцарской Конфедерации в России Кристиной Марти Ланг.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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Глава Ленобласти отметил, что несмотря на пандемию коронавируса регион продолжает активно развиваться, в том числе увеличивается объем инвестиций в областную экономику. По его словам, в регионе уже активно работают представители швейцарских компаний, при этом существует целый ряд перспективных направлений для расширения сотрудничества.
"Экология, образование, вопросы цифровизации — вот те области, в которых, я уверен, передовой опыт Швейцарской Конфедерации будет востребован. Я благодарен за вашу поддержку в вопросах организации сотрудничества и поиска новых партнеров", — отметил Дрозденко.
Глава региона рассказал, что развитие технического и производственного образования крайне важно для Ленинградской области, так как эта сфера сейчас активно развивается. Кроме того, передовые производства уже формируются в "зеленом" ключе. Не случайно регион стал одним из первых, где реализуется проект по снижению углеродного следа Carbone Free Zone.
В свою очередь, посол отметила, что Швейцарская Конфедерация и Ленинградская область имеют большие возможности для расширения сотрудничества. По ее словам, развитию многих успешных проектов способствовал швейцарский подход к образованию, когда представители компаний и производств определяют те компетенции, которые во время обучения должен получить будущий специалист. Кроме того, Лан подчеркнула, что ей известно о безупречной репутации Ленобласти среди представителей тех швейцарских компаний, которые уже работают в регионе и высказала уверенность, что в ближайшее время их число будет расти.
 
Ленинградская областьШвейцарияАлександр Дрозденко
 
 
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