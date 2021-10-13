https://ria.ru/20211013/sotrudnichestvo-1754358959.html

Ленобласть и Швейцария расширят сферы двустороннего сотрудничества

Ленобласть и Швейцария расширят сферы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 13.10.2021

Ленобласть и Швейцария расширят сферы двустороннего сотрудничества

Власти Ленинградской области и Швейцарии договорились о расширении сотрудничества в сферах экологии, образования и экономики, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:11

2021-10-13T13:11

2021-10-13T13:11

ленинградская область

швейцария

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Швейцарии договорились о расширении сотрудничества в сферах экологии, образования и экономики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Соответствующие договоренности достигнуты между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и послом Швейцарской Конфедерации в России Кристиной Марти Ланг.Глава Ленобласти отметил, что несмотря на пандемию коронавируса регион продолжает активно развиваться, в том числе увеличивается объем инвестиций в областную экономику. По его словам, в регионе уже активно работают представители швейцарских компаний, при этом существует целый ряд перспективных направлений для расширения сотрудничества."Экология, образование, вопросы цифровизации — вот те области, в которых, я уверен, передовой опыт Швейцарской Конфедерации будет востребован. Я благодарен за вашу поддержку в вопросах организации сотрудничества и поиска новых партнеров", — отметил Дрозденко.Глава региона рассказал, что развитие технического и производственного образования крайне важно для Ленинградской области, так как эта сфера сейчас активно развивается. Кроме того, передовые производства уже формируются в "зеленом" ключе. Не случайно регион стал одним из первых, где реализуется проект по снижению углеродного следа Carbone Free Zone.В свою очередь, посол отметила, что Швейцарская Конфедерация и Ленинградская область имеют большие возможности для расширения сотрудничества. По ее словам, развитию многих успешных проектов способствовал швейцарский подход к образованию, когда представители компаний и производств определяют те компетенции, которые во время обучения должен получить будущий специалист. Кроме того, Лан подчеркнула, что ей известно о безупречной репутации Ленобласти среди представителей тех швейцарских компаний, которые уже работают в регионе и высказала уверенность, что в ближайшее время их число будет расти.

https://ria.ru/20211012/lenoblast-1754188663.html

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

швейцария, александр дрозденко