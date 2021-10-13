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Появилось новое видео смертельного ДТП с участием Собчак
Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео - РИА Новости, 13.10.2021
Появилось новое видео смертельного ДТП с участием Собчак
RT опубликовал видео, на котором запечатлен момент ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:46
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происшествия
сочи
ксения собчак
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. RT опубликовал видео, на котором запечатлен момент ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак.На кадрах видно, что водитель Mercedes, в котором ехала телеведущая, решил обогнать автобус в непредназначенной для этого зоне, после чего столкнулся лоб в лоб с Volkswagen.Авария произошла 9 октября. Пассажирка Volkswagen скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть смерть человека, и взяли подписку о невыезде.
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происшествия, сочи, ксения собчак
11:46 13.10.2021 (обновлено: 12:03 13.10.2021)
 
Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео

RT опубликовал видео с моментом смертельного ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак

© RTКадр видео ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак
Кадр видео ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак
© RT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. RT опубликовал видео, на котором запечатлен момент ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак.
На кадрах видно, что водитель Mercedes, в котором ехала телеведущая, решил обогнать автобус в непредназначенной для этого зоне, после чего столкнулся лоб в лоб с Volkswagen.
Авария произошла 9 октября. Пассажирка Volkswagen скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.
Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.
Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть смерть человека, и взяли подписку о невыезде.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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Пострадавшего в ДТП с Собчак водителя прооперируют
 
ПроисшествияСочиКсения Собчак
 
 
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