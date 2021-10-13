https://ria.ru/20211013/sobaka-1754474567.html

Собака стала участницей концерта ансамбля им. Александрова в Турции

Собака стала участницей концерта ансамбля им. Александрова в Турции - РИА Новости, 14.10.2021

Собака стала участницей концерта ансамбля им. Александрова в Турции

Неожиданно вышедшая на сцену собака стала участницей концерта ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова в турецком Измире, сообщил РИА... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-13T23:58

2021-10-13T23:58

2021-10-14T01:24

турция

ансамбль песни и пляски российской армии

культура

новости культуры

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148819/15/1488191548_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_3c87c93f11ddedd0a4d7295beb25de38.jpg

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Неожиданно вышедшая на сцену собака стала участницей концерта ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова в турецком Измире, сообщил РИА Новости художественный руководитель коллектива и дирижер Геннадий Саченюк.Ансамбль в ходе гастролей в Турции выступал в Стамбуле, Анкаре, Мерсине, Адане, Конье, Анталье, Мугле, Измире, Бурсе."На концерте в Измире во время танца с саблями на сцену вышла собачка, прошла вдоль оркестра и села возле меня. Я почувствовал что-то мягкое у ног, но подумал сначала, что это движение артиста балета: ребятам, бывает, не хватает сцены и они, танцуя, могут случайно зацепить. Опустил глаза и увидел преданного пушистого друга, который уже был у нас на репетиции", - рассказал Саченюк.По его словам, пришлось принимать срочные меры, чтобы собака не помешала концерту. "Это ведь опасно: артисты танцуют с саблями, могли ее зацепить, испугать, она могла кинуться в гущу танцоров, устроить там кучу-малу, и неизвестно, чем бы такое вмешательство могло закончиться. Пришлось мне держать собачку, приобнять ее левой рукой, а дирижировать продолжать правой. Музыкантам моей одной руки вполне хватило: они профессионалы, все прекрасно понимали. Так что мы на "одном двигателе" успешно долетели", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что ближе к концу темп танца начал ускоряться, а сила звука оркестра увеличиваться, и собака начала немного паниковать."Но, к ее чести, она смирно просидела до конца пляски, никого не задела, не пошла вглубь оркестра. А вот на поклон со мной не вышла, хотя я ей предложил. С чувством выполненного долга ушла, довольная собой", - добавил художественный руководитель ансамбля.

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, ансамбль песни и пляски российской армии, новости культуры, культура