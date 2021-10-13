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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211013/sobaka-1754474567.html
Собака стала участницей концерта ансамбля им. Александрова в Турции
Собака стала участницей концерта ансамбля им. Александрова в Турции - РИА Новости, 14.10.2021
Собака стала участницей концерта ансамбля им. Александрова в Турции
Неожиданно вышедшая на сцену собака стала участницей концерта ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова в турецком Измире, сообщил РИА... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-13T23:58
2021-10-14T01:24
турция
ансамбль песни и пляски российской армии
культура
новости культуры
культура
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Неожиданно вышедшая на сцену собака стала участницей концерта ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова в турецком Измире, сообщил РИА Новости художественный руководитель коллектива и дирижер Геннадий Саченюк.Ансамбль в ходе гастролей в Турции выступал в Стамбуле, Анкаре, Мерсине, Адане, Конье, Анталье, Мугле, Измире, Бурсе."На концерте в Измире во время танца с саблями на сцену вышла собачка, прошла вдоль оркестра и села возле меня. Я почувствовал что-то мягкое у ног, но подумал сначала, что это движение артиста балета: ребятам, бывает, не хватает сцены и они, танцуя, могут случайно зацепить. Опустил глаза и увидел преданного пушистого друга, который уже был у нас на репетиции", - рассказал Саченюк.По его словам, пришлось принимать срочные меры, чтобы собака не помешала концерту. "Это ведь опасно: артисты танцуют с саблями, могли ее зацепить, испугать, она могла кинуться в гущу танцоров, устроить там кучу-малу, и неизвестно, чем бы такое вмешательство могло закончиться. Пришлось мне держать собачку, приобнять ее левой рукой, а дирижировать продолжать правой. Музыкантам моей одной руки вполне хватило: они профессионалы, все прекрасно понимали. Так что мы на "одном двигателе" успешно долетели", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что ближе к концу темп танца начал ускоряться, а сила звука оркестра увеличиваться, и собака начала немного паниковать."Но, к ее чести, она смирно просидела до конца пляски, никого не задела, не пошла вглубь оркестра. А вот на поклон со мной не вышла, хотя я ей предложил. С чувством выполненного долга ушла, довольная собой", - добавил художественный руководитель ансамбля.
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турция, ансамбль песни и пляски российской армии, новости культуры, культура
23:58 13.10.2021 (обновлено: 01:24 14.10.2021)
 
Собака стала участницей концерта ансамбля им. Александрова в Турции

Собака неожиданно стала участницей концерта ансамбля им. Александрова в Турции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВыступление нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва
Выступление нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Неожиданно вышедшая на сцену собака стала участницей концерта ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова в турецком Измире, сообщил РИА Новости художественный руководитель коллектива и дирижер Геннадий Саченюк.
Ансамбль в ходе гастролей в Турции выступал в Стамбуле, Анкаре, Мерсине, Адане, Конье, Анталье, Мугле, Измире, Бурсе.
"На концерте в Измире во время танца с саблями на сцену вышла собачка, прошла вдоль оркестра и села возле меня. Я почувствовал что-то мягкое у ног, но подумал сначала, что это движение артиста балета: ребятам, бывает, не хватает сцены и они, танцуя, могут случайно зацепить. Опустил глаза и увидел преданного пушистого друга, который уже был у нас на репетиции", - рассказал Саченюк.
По его словам, пришлось принимать срочные меры, чтобы собака не помешала концерту. "Это ведь опасно: артисты танцуют с саблями, могли ее зацепить, испугать, она могла кинуться в гущу танцоров, устроить там кучу-малу, и неизвестно, чем бы такое вмешательство могло закончиться. Пришлось мне держать собачку, приобнять ее левой рукой, а дирижировать продолжать правой. Музыкантам моей одной руки вполне хватило: они профессионалы, все прекрасно понимали. Так что мы на "одном двигателе" успешно долетели", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что ближе к концу темп танца начал ускоряться, а сила звука оркестра увеличиваться, и собака начала немного паниковать.
"Но, к ее чести, она смирно просидела до конца пляски, никого не задела, не пошла вглубь оркестра. А вот на поклон со мной не вышла, хотя я ей предложил. С чувством выполненного долга ушла, довольная собой", - добавил художественный руководитель ансамбля.
 
КультураТурцияАнсамбль песни и пляски Российской армииНовости культурыКультура
 
 
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