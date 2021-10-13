https://ria.ru/20211013/skelet-1754424292.html

Житель Приморья нашел в бочке скелет, пролежавший там почти десять лет

Житель Приморья нашел в бочке скелет, пролежавший там почти десять лет - РИА Новости, 13.10.2021

Житель Приморья нашел в бочке скелет, пролежавший там почти десять лет

Житель приморского города Находка обнаружил в бочке части скелета, пролежавшие там примерно от пяти до десяти лет, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:30

2021-10-13T17:30

2021-10-13T17:30

происшествия

приморский край

находка

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Житель приморского города Находка обнаружил в бочке части скелета, пролежавшие там примерно от пяти до десяти лет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Житель Находки обнаружил металлическую бочку с останками части скелета, проверка показала, что это человеческие останки, пролежавшие там примерно от пяти до десяти лет", - сообщил источник, добавив, что "находка" направлена на экспертизу.В СУСК РФ по Приморскому краю сообщили РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

https://ria.ru/20211013/tambov-1754383527.html

приморский край

находка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, находка, следственный комитет россии (ск рф), россия