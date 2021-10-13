https://ria.ru/20211013/siriya-1754352549.html

В Турции выразили готовность зачистить север Сирии от курдов

В Турции выразили готовность зачистить север Сирии от курдов - РИА Новости, 13.10.2021

В Турции выразили готовность зачистить север Сирии от курдов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что РФ и США не выполнили свои обязательства по зачистке севера Сирии от курдских вооруженных формирований. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:34

2021-10-13T12:34

2021-10-13T12:53

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сирия

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рабочая партия курдистана

газиантеп (провинция)

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что РФ и США не выполнили свои обязательства по зачистке севера Сирии от курдских вооруженных формирований.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о "переполненной чаше терпения" Турции из-за последних "вылазок террористов" в Сирии, Анкара в ближайшее время ликвидирует эту угрозу своими силами."В последнее время мы видим усиление атак со стороны РПК / YPG (запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов). Террористы стреляют по нашей территории с расстояния примерно 30 километров. У нас есть договоренность с РФ и США, что они удалят террористов от наших границ минимум на 30 километров. Но они не сдержали свои слова", - сказал Чавушоглу журналистам.Он добавил, что США при этом снабжает оружием террористов, и заявления американских властей об обеспокоенности нападениями со стороны курдских формирований неискренни."Что мы должны делать? Сами решать свои проблемы. Мы сделаем все, чтобы ради своей безопасности очистить этот район от террористов", - добавил турецкий министр.Как заявил в минувший четверг глава минобороны республики Хулуси Акар, ВС Турции уничтожили на севере Сирии пять террористов в ответ на гибель турецкого военного в результате ракетного обстрела. МВД Турции сообщил в воскресенье о гибели двух бойцов спецназа полиции в результате ракетного обстрела со стороны курдских вооруженных формирований на севере Сирии. В понедельник сообщила администрация провинции Газиантеп на юго-востоке Турции, город Каркамыш подвергся обстрелу со стороны Сирии, пострадавших нет. Согласно сообщению, ответственность за обстрел несет PYD (сирийская курдская партия "Демократический союз").Армия Турции в 2016-2019 годах провела три операции на севере Сирии - "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), "Оливковая ветвь" и "Источник мира" против формирований курдов. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210624/turtsiya-1738297537.html

https://ria.ru/20210929/erdogan-1752203238.html

https://ria.ru/20210912/vzryv-1749712526.html

сша

сирия

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газиантеп (провинция)

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в мире, сша, сирия, мид турции, россия, рабочая партия курдистана, газиантеп (провинция), мевлют чавушоглу, война в сирии