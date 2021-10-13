12:34 13.10.2021 (обновлено: 12:53 13.10.2021)
В Турции выразили готовность зачистить север Сирии от курдов
Глава МИД Турции Чавушоглу обвинил Россию и США в невыполнении обязательств по Сирии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам седьмого заседания Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД Рф и Турции
АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что РФ и США не выполнили свои обязательства по зачистке севера Сирии от курдских вооруженных формирований.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил о "переполненной чаше терпения" Турции из-за последних "вылазок террористов" в Сирии, Анкара в ближайшее время ликвидирует эту угрозу своими силами.
"В последнее время мы видим усиление атак со стороны РПК / YPG (запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов). Террористы стреляют по нашей территории с расстояния примерно 30 километров. У нас есть договоренность с РФ и США, что они удалят террористов от наших границ минимум на 30 километров. Но они не сдержали свои слова", - сказал Чавушоглу журналистам.
Он добавил, что США при этом снабжает оружием террористов, и заявления американских властей об обеспокоенности нападениями со стороны курдских формирований неискренни.
"Что мы должны делать? Сами решать свои проблемы. Мы сделаем все, чтобы ради своей безопасности очистить этот район от террористов", - добавил турецкий министр.
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Как заявил в минувший четверг глава минобороны республики Хулуси Акар, ВС Турции уничтожили на севере Сирии пять террористов в ответ на гибель турецкого военного в результате ракетного обстрела. МВД Турции сообщил в воскресенье о гибели двух бойцов спецназа полиции в результате ракетного обстрела со стороны курдских вооруженных формирований на севере Сирии. В понедельник сообщила администрация провинции Газиантеп на юго-востоке Турции, город Каркамыш подвергся обстрелу со стороны Сирии, пострадавших нет. Согласно сообщению, ответственность за обстрел несет PYD (сирийская курдская партия "Демократический союз").
Армия Турции в 2016-2019 годах провела три операции на севере Сирии - "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), "Оливковая ветвь" и "Источник мира" против формирований курдов. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
* Запрещенная в России террористическая организация
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