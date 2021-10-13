https://ria.ru/20211013/shvetsiya-1754212112.html
В Швеции у бездомных бабочек появится новое жилье
В Швеции у бездомных бабочек появится новое жилье - РИА Новости, 13.10.2021
В Швеции у бездомных бабочек появится новое жилье
В Швеции построят жилье для бабочек, которые лишаются привычных мест обитания из-за расширения железной дороги по маршруту Хельсингборг — Энгельхольм, сообщает... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T03:40
2021-10-13T03:40
2021-10-13T03:40
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Швеции построят жилье для бабочек, которые лишаются привычных мест обитания из-за расширения железной дороги по маршруту Хельсингборг — Энгельхольм, сообщает "Европульс".Естественных зеленых зон, пригодных для жизни насекомых, в Швеции мало, а из-за строительных работ станет еще меньше. Без человеческой помощи бабочки, скорее всего, не смогут найти новый дом и исчезнут.Чтобы этого не допустить, власти решили делать зеленые "островки" из грунта, который останется после расширения железной дороги.Прежде чем приступить к их созданию, землю тщательно проверят на содержание вредных веществ. Это может занять около года, поэтому зоны для бабочек будут полностью готовы только к лету 2023 года.Планируется, что они займут площадь в 4,5 гектара: землю засадят ивами, боярышником, клевером и колокольчиком.
https://ria.ru/20211012/belgiya-1753963306.html
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природа, швеция, новости - туризм, бабочки, строительство, железная дорога, экология, стиль жизни
В Швеции у бездомных бабочек появится новое жилье
В Швеции построят жилье для лишившихся привычных мест обитания бабочек
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
В Швеции построят жилье для бабочек, которые лишаются привычных мест обитания из-за расширения железной дороги по маршруту Хельсингборг — Энгельхольм, сообщает
"Европульс".
Естественных зеленых зон, пригодных для жизни насекомых, в Швеции мало, а из-за строительных работ станет еще меньше. Без человеческой помощи бабочки, скорее всего, не смогут найти новый дом и исчезнут.
Чтобы этого не допустить, власти решили делать зеленые "островки" из грунта, который останется после расширения железной дороги.
Прежде чем приступить к их созданию, землю тщательно проверят на содержание вредных веществ. Это может занять около года, поэтому зоны для бабочек будут полностью готовы только к лету 2023 года.
Планируется, что они займут площадь в 4,5 гектара: землю засадят ивами, боярышником, клевером и колокольчиком.