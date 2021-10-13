https://ria.ru/20211013/shreder-1754397416.html

Путин призвал Европу поклониться Шредеру за низкие цены на газ из России

Путин призвал Европу поклониться Шредеру за низкие цены на газ из России - РИА Новости, 13.10.2021

Путин призвал Европу поклониться Шредеру за низкие цены на газ из России

Президент России Владимир Путин призвал поклониться "низко в ножки" (бывшему канцлеру ФРГ) Герхарду Шредеру за то, что Европа сейчас получает газ из РФ по таким РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:39

2021-10-13T15:39

2021-10-13T15:39

экономика

европа

германия

владимир путин

герхард шредер

газпром

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал поклониться "низко в ножки" (бывшему канцлеру ФРГ) Герхарду Шредеру за то, что Европа сейчас получает газ из РФ по таким низким ценам."(Газпром) не от спекулятивных цен на споте в Европе получает, я хочу, чтоб вы ещё раз это услышали и услышали те люди, которые будут смотреть нашу сегодняшнюю встречу, он получает от котировок на нефть, и не 2000 долларов, как на лондонской бирже или где-то в Европе, а от долгосрочных контрактов. И конечно, такие страны, основные наши потребители, как Германия, пусть они низко поклонятся Герхарду Шредеру в ножки за то, что сейчас Германия получает не по 1000-1500, а по 300", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.По его словам, это отражается на домохозяйствах и на гражданах ФРГ. "Отражается на промышленности, на глобальной конкурентоспособности европейской экономики", - отметил российский президент.

https://ria.ru/20211012/gaz-1754162620.html

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германия

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экономика, европа, германия, владимир путин, герхард шредер, газпром, россия