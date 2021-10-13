https://ria.ru/20211013/shallenberg-1754461591.html

Шалленберг заявил, что никогда не стремился стать канцлером Австрии

Шалленберг заявил, что никогда не стремился стать канцлером Австрии - РИА Новости, 13.10.2021

Шалленберг заявил, что никогда не стремился стать канцлером Австрии

Канцлер Австрии Александер Шалленберг в среду заявил, что никогда не стремился занять эту должность и счел поступившее от предшественника Себастьяна Курца... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T20:59

2021-10-13T20:59

2021-10-13T20:59

в мире

австрия

австрийская народная партия

себастьян курц

александер ван дер беллен

александер шалленберг

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ВЕНА, 13 окт - РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шалленберг в среду заявил, что никогда не стремился занять эту должность и счел поступившее от предшественника Себастьяна Курца предложение своим долгом.В минувшую субботу Курц объявил об отставке с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив тогдашнего главу МИД Шалленберга в качестве своего преемника. Кандидатура была одобрена, и уже в понедельник федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел нового канцлера Шалленберга к присяге.Он рассказал, что в субботу получил sms от Курца с вопросом, могут ли они поговорить, после чего состоялся телефонный разговор, в ходе которого Курц спросил, может ли он взять на себя обязанности канцлера."Говорю совершенно открыто, я никогда не стремился занять эту должность, это никогда не было частью моего жизненного плана. Но я расценил это как свой долг", - сказал Шалленберг в интервью телеканалу Puls 24.Вступивший в должность Шалленберг пообещал очень тесно сотрудничать с Курцем как главой Австрийской народной партии и лидером ее парламентской фракции, назвав все остальное "абсурдным с точки зрения демократической политики". Он также заявил, что считает ложными выдвинутые против Курца подозрения, выразив уверенность, что его непричастность к коррупции будет доказана.

https://ria.ru/20211012/avstriya-1754155679.html

https://ria.ru/20211011/kantsler-1754091584.html

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в мире, австрия, австрийская народная партия, себастьян курц, александер ван дер беллен, александер шалленберг