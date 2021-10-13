https://ria.ru/20211013/sertifikat-1754396785.html
Россия и Евросоюз обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов
Россия и Евросоюз обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов - РИА Новости, 13.10.2021
Россия и Евросоюз обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов
Еврокомиссия и Россия 11 октября провели техническое совещание для разъяснения процедуры принятия решения о взаимном признании COVID-сертификатов, сообщил РИА... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:38
2021-10-13T15:38
2021-10-13T15:38
в мире
еврокомиссия
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Еврокомиссия и Россия 11 октября провели техническое совещание для разъяснения процедуры принятия решения о взаимном признании COVID-сертификатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Европейской комиссии.Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса."11 октября службы Еврокомиссии провели техническое совещание с российскими властями для разъяснения процедуры принятия "решения об эквивалентности" (сертификатов – ред.)", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211008/vaktsina-1753648320.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, еврокомиссия, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
Россия и Евросоюз обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов
Россия и Еврокомиссия 11 октября обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов