https://ria.ru/20211013/sertifikat-1754396785.html

Россия и Евросоюз обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов

Россия и Евросоюз обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов - РИА Новости, 13.10.2021

Россия и Евросоюз обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов

Еврокомиссия и Россия 11 октября провели техническое совещание для разъяснения процедуры принятия решения о взаимном признании COVID-сертификатов, сообщил РИА... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:38

2021-10-13T15:38

2021-10-13T15:38

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Еврокомиссия и Россия 11 октября провели техническое совещание для разъяснения процедуры принятия решения о взаимном признании COVID-сертификатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Европейской комиссии.Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса."11 октября службы Еврокомиссии провели техническое совещание с российскими властями для разъяснения процедуры принятия "решения об эквивалентности" (сертификатов – ред.)", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211008/vaktsina-1753648320.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, еврокомиссия, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"