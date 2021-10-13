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Россия и Евросоюз обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов
Россия и Евросоюз обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов - РИА Новости, 13.10.2021
Россия и Евросоюз обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов
Еврокомиссия и Россия 11 октября провели техническое совещание для разъяснения процедуры принятия решения о взаимном признании COVID-сертификатов, сообщил РИА... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:38
2021-10-13T15:38
в мире
еврокомиссия
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Еврокомиссия и Россия 11 октября провели техническое совещание для разъяснения процедуры принятия решения о взаимном признании COVID-сертификатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Европейской комиссии.Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса."11 октября службы Еврокомиссии провели техническое совещание с российскими властями для разъяснения процедуры принятия "решения об эквивалентности" (сертификатов – ред.)", - сказал собеседник агентства.
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в мире, еврокомиссия, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
15:38 13.10.2021
 
Россия и Евросоюз обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов

Россия и Еврокомиссия 11 октября обсудили процедуру взаимного признания COVID-сертификатов

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Еврокомиссия и Россия 11 октября провели техническое совещание для разъяснения процедуры принятия решения о взаимном признании COVID-сертификатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Европейской комиссии.
Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.
"11 октября службы Еврокомиссии провели техническое совещание с российскими властями для разъяснения процедуры принятия "решения об эквивалентности" (сертификатов – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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