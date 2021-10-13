https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754398574.html
От санкций США против России пострадали сами американцы, заявил Путин
От санкций США против России пострадали сами американцы, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021
От санкций США против России пострадали сами американцы, заявил Путин
Американские санкции против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:42
2021-10-13T15:42
2021-10-13T16:09
сша
санкции
россия
москва
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Американские санкции против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы, заявил президент России Владимир Путин."У нас американцы ввели санкции в сфере энергетики. Чего добились? Exxon Mobil вышел из выгодных контрактов, прекратил участие в совместных проектах - ну, кроме одного на Дальнем Востоке... Никто ничего не выиграл. Цены на газ взлетели до небес. На нефтяном рынке произошли ситуации, от которых сами американцы страдают. Результат не только не нулевой - он отрицательный", – подчеркнул Путин, выступая на Российской энергетической неделе.При этом президент признался, что надеется на то, что осознание бесперспективности такой политики возобладает. "Надеюсь, в конце концов осознание бесперспективности такой политики возобладает и мы сможем постепенно восстановить наши отношения", – добавил глава российского государства.
https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754296631.html
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сша, санкции, россия, москва, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
15:42 13.10.2021 (обновлено: 16:09 13.10.2021)
От санкций США против России пострадали сами американцы, заявил Путин
Путин: от санкций США против российского энергосектора пострадали сами американцы