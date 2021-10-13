https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754398574.html

От санкций США против России пострадали сами американцы, заявил Путин

От санкций США против России пострадали сами американцы, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021

От санкций США против России пострадали сами американцы, заявил Путин

Американские санкции против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:42

2021-10-13T15:42

2021-10-13T16:09

сша

санкции

россия

москва

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Американские санкции против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы, заявил президент России Владимир Путин."У нас американцы ввели санкции в сфере энергетики. Чего добились? Exxon Mobil вышел из выгодных контрактов, прекратил участие в совместных проектах - ну, кроме одного на Дальнем Востоке... Никто ничего не выиграл. Цены на газ взлетели до небес. На нефтяном рынке произошли ситуации, от которых сами американцы страдают. Результат не только не нулевой - он отрицательный", – подчеркнул Путин, выступая на Российской энергетической неделе.При этом президент признался, что надеется на то, что осознание бесперспективности такой политики возобладает. "Надеюсь, в конце концов осознание бесперспективности такой политики возобладает и мы сможем постепенно восстановить наши отношения", – добавил глава российского государства.

https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754296631.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, санкции, россия, москва, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021