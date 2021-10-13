https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754355009.html
Слуцкий назвал санкции и рестрикции архаичным инструментом
Слуцкий назвал санкции и рестрикции архаичным инструментом - РИА Новости, 13.10.2021
Слуцкий назвал санкции и рестрикции архаичным инструментом
Система санкций и рестрикций на сегодняшний день стала архаичным инструментом прошлого для современной политики, заявил председатель комитета Госдумы РФ по... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:47
2021-10-13T12:47
2021-10-13T12:47
политика
госдума рф
санкции в отношении россии
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Система санкций и рестрикций на сегодняшний день стала архаичным инструментом прошлого для современной политики, заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.Выступая на открытии Глобального Форума молодых дипломатов "Дипломатия Победы", Леонид Слуцкий подчеркнул, что современная политика должна меняться и оставить свои архаичные проявления прошлого."Санкции и рестрикции - это архаичные, чуждые инструменты, которые были актуальны даже не вчера, а позавчера, не говоря уже о политике сегодняшнего дня. Главный современный инструмент - переговоры за столом переговоров, где и может быть достигнута единая, даже по самым сложным вопросам, позиция", - сказал он.Слуцкий добавил, что на сегодняшний день часть стран, "находящихся к западу от России" создают искусственную разделительную линию, которая мешает "победе взаимопонимания". Но молодые дипломаты, по его мнению, способны постепенно исправить ситуацию."Благодаря взаимодействию между дипломатами создается совершенно другой уровень взаимопонимания. Подобные форумы помогают молодым дипломатам лучше понимать друг друга, тем самым снижая возможное недопонимание в будущем", - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754082662.html
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политика, госдума рф, санкции в отношении россии, леонид слуцкий (политик), россия
Слуцкий назвал санкции и рестрикции архаичным инструментом
Депутат Слуцкий: санкции и рестрикции сегодня стали архаичным инструментом для политики
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Система санкций и рестрикций на сегодняшний день стала архаичным инструментом прошлого для современной политики, заявил председатель комитета Госдумы РФ
по международным делам Леонид Слуцкий
.
Выступая на открытии Глобального Форума молодых дипломатов "Дипломатия Победы", Леонид Слуцкий подчеркнул, что современная политика должна меняться и оставить свои архаичные проявления прошлого.
"Санкции и рестрикции - это архаичные, чуждые инструменты, которые были актуальны даже не вчера, а позавчера, не говоря уже о политике сегодняшнего дня. Главный современный инструмент - переговоры за столом переговоров, где и может быть достигнута единая, даже по самым сложным вопросам, позиция", - сказал он.
Слуцкий добавил, что на сегодняшний день часть стран, "находящихся к западу от России" создают искусственную разделительную линию, которая мешает "победе взаимопонимания". Но молодые дипломаты, по его мнению, способны постепенно исправить ситуацию.
"Благодаря взаимодействию между дипломатами создается совершенно другой уровень взаимопонимания. Подобные форумы помогают молодым дипломатам лучше понимать друг друга, тем самым снижая возможное недопонимание в будущем", - добавил Слуцкий.