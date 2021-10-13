https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754296631.html

Антонов прокомментировал новые инициативы в США по санкциям против России

Антонов прокомментировал новые инициативы в США по санкциям против России - РИА Новости, 13.10.2021

Антонов прокомментировал новые инициативы в США по санкциям против России

Новые предложения американских конгрессменов ввести санкции против Москвы создают лишь иллюзию борьбы с врагами и показывают желание "обрушить" отношения двух... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T00:00

2021-10-13T00:00

2021-10-13T05:39

анатолий антонов

в мире

сша

капитолий

россия

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Новые предложения американских конгрессменов ввести санкции против Москвы создают лишь иллюзию борьбы с врагами и показывают желание "обрушить" отношения двух стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Так он прокомментировал публикации о том, что в конгрессе США предлагают ввести санкционные ограничения против еще 35 российских граждан.Антонов не исключил, что таким образом в Капитолии хотят создать перед избирателями иллюзию "борьбы с врагами Америки", выдуманных самими конгрессменами, вместо того, чтобы решать насущные проблемы США.Посол призвал американских законодателей "отказаться от деструктивных подходов и "сбросить антироссийские шоры". "Избранникам американского народа давно пора осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Россией, в том числе для совместного преодоления множащихся глобальных вызовов", - заключил он.

https://ria.ru/20211012/overchuk-1754295417.html

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анатолий антонов, в мире, сша, капитолий, россия