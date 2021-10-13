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https://ria.ru/20211013/sanktsii-1754296631.html
Антонов прокомментировал новые инициативы в США по санкциям против России
Антонов прокомментировал новые инициативы в США по санкциям против России - РИА Новости, 13.10.2021
Антонов прокомментировал новые инициативы в США по санкциям против России
Новые предложения американских конгрессменов ввести санкции против Москвы создают лишь иллюзию борьбы с врагами и показывают желание "обрушить" отношения двух... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T00:00
2021-10-13T05:39
анатолий антонов
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сша
капитолий
россия
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Новые предложения американских конгрессменов ввести санкции против Москвы создают лишь иллюзию борьбы с врагами и показывают желание "обрушить" отношения двух стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Так он прокомментировал публикации о том, что в конгрессе США предлагают ввести санкционные ограничения против еще 35 российских граждан.Антонов не исключил, что таким образом в Капитолии хотят создать перед избирателями иллюзию "борьбы с врагами Америки", выдуманных самими конгрессменами, вместо того, чтобы решать насущные проблемы США.Посол призвал американских законодателей "отказаться от деструктивных подходов и "сбросить антироссийские шоры". "Избранникам американского народа давно пора осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Россией, в том числе для совместного преодоления множащихся глобальных вызовов", - заключил он.
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анатолий антонов, в мире, сша, капитолий, россия
00:00 13.10.2021 (обновлено: 05:39 13.10.2021)
 
Антонов прокомментировал новые инициативы в США по санкциям против России

Посол Антонов считает, что инициативы в США по санкциям создают иллюзию борьбы с врагами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Новые предложения американских конгрессменов ввести санкции против Москвы создают лишь иллюзию борьбы с врагами и показывают желание "обрушить" отношения двух стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Так он прокомментировал публикации о том, что в конгрессе США предлагают ввести санкционные ограничения против еще 35 российских граждан.

"Вызывает откровенное недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью местные законодатели пытаются обрушить российско-американские отношения. Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом – яркое тому подтверждение", - говорится в комментарии Антонова в Facebook.

Антонов не исключил, что таким образом в Капитолии хотят создать перед избирателями иллюзию "борьбы с врагами Америки", выдуманных самими конгрессменами, вместо того, чтобы решать насущные проблемы США.
Посол призвал американских законодателей "отказаться от деструктивных подходов и "сбросить антироссийские шоры". "Избранникам американского народа давно пора осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Россией, в том числе для совместного преодоления множащихся глобальных вызовов", - заключил он.
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