00:00 13.10.2021 (обновлено: 05:39 13.10.2021)
Антонов прокомментировал новые инициативы в США по санкциям против России
Посол Антонов считает, что инициативы в США по санкциям создают иллюзию борьбы с врагами
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Новые предложения американских конгрессменов ввести санкции против Москвы создают лишь иллюзию борьбы с врагами и показывают желание "обрушить" отношения двух стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Так он прокомментировал публикации о том, что в конгрессе США предлагают ввести санкционные ограничения против еще 35 российских граждан.
"Вызывает откровенное недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью местные законодатели пытаются обрушить российско-американские отношения. Новая попытка наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом – яркое тому подтверждение", - говорится в комментарии Антонова в Facebook.
Антонов не исключил, что таким образом в Капитолии хотят создать перед избирателями иллюзию "борьбы с врагами Америки", выдуманных самими конгрессменами, вместо того, чтобы решать насущные проблемы США.
Посол призвал американских законодателей "отказаться от деструктивных подходов и "сбросить антироссийские шоры". "Избранникам американского народа давно пора осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Россией, в том числе для совместного преодоления множащихся глобальных вызовов", - заключил он.