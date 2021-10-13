Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/samara-1754321919.html
Бар в Самаре извинился и убрал рекламу с портретом Моны Лизы
Бар в Самаре извинился и убрал рекламу с портретом Моны Лизы - РИА Новости, 13.10.2021
Бар в Самаре извинился и убрал рекламу с портретом Моны Лизы
Нарушения были выявлены в рекламе самарского бара, на которой изображена Мона Лиза с кружкой пива в руках, владелец заведения принес извинения и незамедлительно РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:10
2021-10-13T10:10
париж
самарская область
самара
лувр
леонардо да винчи
уфас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/01/1553320191_0:106:800:556_1920x0_80_0_0_624d9b722ffa76e61795b8609c7d2e2f.jpg
САМАРА, 13 окт - РИА Новости. Нарушения были выявлены в рекламе самарского бара, на которой изображена Мона Лиза с кружкой пива в руках, владелец заведения принес извинения и незамедлительно убрал изображение с фасада здания, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской области.По данным антимонопольного органа, в ходе проверки сотрудники управления обнаружили признаки нарушения действующего законодательства в наружной рекламе Gellert Bar. На рекламной конструкции, размещенной на фасаде здания в непосредственной близости от парка Гагарина в Самаре, был изображен портрет Моны Лизы, которая держит кружку пива в руках, со следами пены на губах от напитка. "Мона Лиза", или "Джоконда" Леонардо да Винчи – возможно, самое известное в мире произведение живописи, хранится в Лувре (Париж). Одна из главных загадок этого произведения – "блуждающая улыбка" Моны Лизы."Реклама с использованием изображения известной на весь мир Моны Лизы в совокупности с внесенными изменениями в ее портрет (кружка пива в руках, следы пены от пива на лице), по мнению контролирующего органа, нарушает нормы этики, нравственности, морали", - говорится в сообщении.Кроме того, сотрудники УФАС выявили, что рекламная конструкция расположена рядом с парком культуры, что нарушает статью 5 федерального закона "О рекламе", согласно которой не допускается распространение информации, запрещенной для распространения среди детей в предназначенных для них образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем 100 метров от них.Отмечается, что сотрудники антимонопольного органа возбудили производство по делу и выдали владельцу бара предписание об устранении нарушений. Предприниматель, в свою очередь, извинился и незамедлительно снял рекламу с фасада здания.
https://ria.ru/20200224/1565142996.html
https://realty.ria.ru/20201218/reklama-1589878946.html
париж
самарская область
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/01/1553320191_0:31:800:631_1920x0_80_0_0_ec1c8e7ce2bc9f09ce71a9888c9eb02b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
париж, самарская область, самара, лувр, леонардо да винчи, уфас
10:10 13.10.2021
 
Бар в Самаре извинился и убрал рекламу с портретом Моны Лизы

Бар в Самаре убрал рекламу с портретом Моны Лизы, когда за ее честь вступилось УФАС

© Public DomainКартина Леонардо Да Винчи "Мона Лиза"
Картина Леонардо Да Винчи Мона Лиза
© Public Domain
Читать ria.ru в
САМАРА, 13 окт - РИА Новости. Нарушения были выявлены в рекламе самарского бара, на которой изображена Мона Лиза с кружкой пива в руках, владелец заведения принес извинения и незамедлительно убрал изображение с фасада здания, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской области.
По данным антимонопольного органа, в ходе проверки сотрудники управления обнаружили признаки нарушения действующего законодательства в наружной рекламе Gellert Bar. На рекламной конструкции, размещенной на фасаде здания в непосредственной близости от парка Гагарина в Самаре, был изображен портрет Моны Лизы, которая держит кружку пива в руках, со следами пены на губах от напитка. "Мона Лиза", или "Джоконда" Леонардо да Винчи – возможно, самое известное в мире произведение живописи, хранится в Лувре (Париж). Одна из главных загадок этого произведения – "блуждающая улыбка" Моны Лизы.
Мона Лиза из кубиков Рубика французского уличного художника под псевдонимом Invader - РИА Новости, 1920, 24.02.2020
24 февраля 2020, 16:46Культура
В Париже на аукционе продали "Мону Лизу" из кубиков Рубика
"Реклама с использованием изображения известной на весь мир Моны Лизы в совокупности с внесенными изменениями в ее портрет (кружка пива в руках, следы пены от пива на лице), по мнению контролирующего органа, нарушает нормы этики, нравственности, морали", - говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники УФАС выявили, что рекламная конструкция расположена рядом с парком культуры, что нарушает статью 5 федерального закона "О рекламе", согласно которой не допускается распространение информации, запрещенной для распространения среди детей в предназначенных для них образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем 100 метров от них.
Отмечается, что сотрудники антимонопольного органа возбудили производство по делу и выдали владельцу бара предписание об устранении нарушений. Предприниматель, в свою очередь, извинился и незамедлительно снял рекламу с фасада здания.
Хрущевки - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 12:59
УФАС на Урале отложило дело о рекламе застройщика с неприличным жестом
 
ПарижСамарская областьСамараЛуврЛеонардо да ВинчиУФАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12В Латвии зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19
13:10Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении
13:08В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве
13:07Правительство внесло инициативу о защите жертв домашнего насилия в УК и УПК
13:05Путин призвал использовать возможности спецслужб СНГ для защиты стран
13:02В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили
13:02Экс-депутат заксобрания Петербурга предстанет перед судом за взятки
13:01Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
13:00В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы
12:57Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
12:54В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком
12:54В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
12:53Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
12:52Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность
12:47Южнокорейские СМИ заметили появление в КНДР маек с портретом Ким Чен Ына
12:47Слуцкий назвал санкции и рестрикции архаичным инструментом
12:39Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
12:34В Турции выразили готовность зачистить север Сирии от курдов
12:32Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:32Алиев прокомментировал информацию о себе из "досье Пандоры"
Лента новостейМолния