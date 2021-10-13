https://ria.ru/20211013/samara-1754321919.html

Бар в Самаре извинился и убрал рекламу с портретом Моны Лизы

Бар в Самаре извинился и убрал рекламу с портретом Моны Лизы - РИА Новости, 13.10.2021

Бар в Самаре извинился и убрал рекламу с портретом Моны Лизы

Нарушения были выявлены в рекламе самарского бара, на которой изображена Мона Лиза с кружкой пива в руках, владелец заведения принес извинения и незамедлительно РИА Новости, 13.10.2021

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САМАРА, 13 окт - РИА Новости. Нарушения были выявлены в рекламе самарского бара, на которой изображена Мона Лиза с кружкой пива в руках, владелец заведения принес извинения и незамедлительно убрал изображение с фасада здания, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской области.По данным антимонопольного органа, в ходе проверки сотрудники управления обнаружили признаки нарушения действующего законодательства в наружной рекламе Gellert Bar. На рекламной конструкции, размещенной на фасаде здания в непосредственной близости от парка Гагарина в Самаре, был изображен портрет Моны Лизы, которая держит кружку пива в руках, со следами пены на губах от напитка. "Мона Лиза", или "Джоконда" Леонардо да Винчи – возможно, самое известное в мире произведение живописи, хранится в Лувре (Париж). Одна из главных загадок этого произведения – "блуждающая улыбка" Моны Лизы."Реклама с использованием изображения известной на весь мир Моны Лизы в совокупности с внесенными изменениями в ее портрет (кружка пива в руках, следы пены от пива на лице), по мнению контролирующего органа, нарушает нормы этики, нравственности, морали", - говорится в сообщении.Кроме того, сотрудники УФАС выявили, что рекламная конструкция расположена рядом с парком культуры, что нарушает статью 5 федерального закона "О рекламе", согласно которой не допускается распространение информации, запрещенной для распространения среди детей в предназначенных для них образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем 100 метров от них.Отмечается, что сотрудники антимонопольного органа возбудили производство по делу и выдали владельцу бара предписание об устранении нарушений. Предприниматель, в свою очередь, извинился и незамедлительно снял рекламу с фасада здания.

https://ria.ru/20200224/1565142996.html

https://realty.ria.ru/20201218/reklama-1589878946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, самарская область, самара, лувр, леонардо да винчи, уфас