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Энергетический хаос открыл перед Россией новые перспективы
Россию признали перспективнейшим рынком - РИА Новости, 13.10.2021
Энергетический хаос открыл перед Россией новые перспективы
Рост цен на энергоресурсы в мире ведет к увеличению ставок на экспортеров из развивающихся стран, и Россия становится излюбленной точкой вложений трейдеров, об... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T03:33
2021-10-13T03:33
в мире
азия
европа
владимир путин
латинская америка
россия
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Рост цен на энергоресурсы в мире ведет к увеличению ставок на экспортеров из развивающихся стран, и Россия становится излюбленной точкой вложений трейдеров, об этом пишет Bloomberg.В частности, рубль в текущем месяце укрепился больше всех остальных валют на формирующихся рынках, а российские ценные бумаги демонстрируют отличные показатели, в то время как курсы акций других развивающихся стран падают, отмечает агентство."Цены на энергоресурсы останутся высокими, и компании из сырьевых стран-экспортеров выиграют от дефицита предложения энергоресурсов. Эта тема будет и дальше поднимать рейтинги экспортеров энергоресурсов и сырьевых материалов", - приводит Bloombergслова главного специалиста по инвестициям из лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акая.Ситуация на энергетическом рынке привлекла внимание к России как к нефтяной и газовой сверхдержаве, а также к ее здоровым финансам, отмечает агентство. Так, золотовалютные запасы страны составляют 600 миллиардов долларов, а ее долговое бремя завидно низкое.При этом анализ прибыльности акций России в сравнении с другими формирующимися рынками показывает существенные расхождения в пользу первой, указывает Bloomberg. К примеру, прогнозы по годовой доходности акций, которые котируются на московской бирже, с середины 2021 года увеличились на 15%, а акций компаний из Саудовской Аравии — на 6,7%. В то же время в Азии изменения несущественные, а в Латинской Америке налицо снижение.Как пишет агентство, ссылаясь на доклад группы стратегического анализа во главе с лондонским экспертом Дэвидом Силвестрини, инвестиционные фонды типа лондонского Carrhae Capital отреагировали на это в третьем квартале частичным отказом от акций китайских технологических фирм и переходом на акции российских энергетических компаний, аналогичные шаги предприняла компания по управлению активами Wells Fargo Asset Management."Повышение нефтяных цен будет способствовать росту доходности и дивидендов акций энергетических компаний, на долю которых приходится 59% индекса. Это будет укреплять рубль, что в свою очередь поможет росту котировок российских акций, которые составляют 25% индекса, Таким образом, это идеально нас устраивает как двигатель активов. Мы даем оптимистичные прогнозы по сырью и по нефти в частности", - говорится в анализе.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия готова помочь в стабилизации ситуации с голубым топливом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211012/gaz-1754222539.html
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в мире, азия, европа, владимир путин, латинская америка, россия
03:33 13.10.2021
 
Россию признали перспективнейшим рынком

Bloomberg: энергетический хаос превращает Россию в перспективнейший рынок

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Рост цен на энергоресурсы в мире ведет к увеличению ставок на экспортеров из развивающихся стран, и Россия становится излюбленной точкой вложений трейдеров, об этом пишет Bloomberg.
В частности, рубль в текущем месяце укрепился больше всех остальных валют на формирующихся рынках, а российские ценные бумаги демонстрируют отличные показатели, в то время как курсы акций других развивающихся стран падают, отмечает агентство.
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"Цены на энергоресурсы останутся высокими, и компании из сырьевых стран-экспортеров выиграют от дефицита предложения энергоресурсов. Эта тема будет и дальше поднимать рейтинги экспортеров энергоресурсов и сырьевых материалов", - приводит Bloombergслова главного специалиста по инвестициям из лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акая.
Ситуация на энергетическом рынке привлекла внимание к России как к нефтяной и газовой сверхдержаве, а также к ее здоровым финансам, отмечает агентство. Так, золотовалютные запасы страны составляют 600 миллиардов долларов, а ее долговое бремя завидно низкое.
При этом анализ прибыльности акций России в сравнении с другими формирующимися рынками показывает существенные расхождения в пользу первой, указывает Bloomberg. К примеру, прогнозы по годовой доходности акций, которые котируются на московской бирже, с середины 2021 года увеличились на 15%, а акций компаний из Саудовской Аравии — на 6,7%. В то же время в Азии изменения несущественные, а в Латинской Америке налицо снижение.
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Как пишет агентство, ссылаясь на доклад группы стратегического анализа во главе с лондонским экспертом Дэвидом Силвестрини, инвестиционные фонды типа лондонского Carrhae Capital отреагировали на это в третьем квартале частичным отказом от акций китайских технологических фирм и переходом на акции российских энергетических компаний, аналогичные шаги предприняла компания по управлению активами Wells Fargo Asset Management.
"Повышение нефтяных цен будет способствовать росту доходности и дивидендов акций энергетических компаний, на долю которых приходится 59% индекса. Это будет укреплять рубль, что в свою очередь поможет росту котировок российских акций, которые составляют 25% индекса, Таким образом, это идеально нас устраивает как двигатель активов. Мы даем оптимистичные прогнозы по сырью и по нефти в частности", - говорится в анализе.
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия готова помочь в стабилизации ситуации с голубым топливом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В мире стремительно дорожает "ненужный товар": Россия заработает миллиарды
 
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