https://ria.ru/20211013/ryazan-1754323664.html
Пресс-служба рязанского губернатора опровергла слухи о его отставке
Пресс-служба рязанского губернатора опровергла слухи о его отставке - РИА Новости, 13.10.2021
Пресс-служба рязанского губернатора опровергла слухи о его отставке
Пресс-служба правительства Рязанской области опровергла данные СМИ о возможной скорой отставке губернатора Николая Любимова, сообщив, что он находится в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:21
2021-10-13T10:21
2021-10-13T10:24
рязанская область
политика
николай любимов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735227596_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_871df8bdefb0b36cb1cc42e540f1103e.jpg
РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Пресс-служба правительства Рязанской области опровергла данные СМИ о возможной скорой отставке губернатора Николая Любимова, сообщив, что он находится в коротком отпуске, после которого приступит к исполнению обязанностей.В среду РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в регионе, сообщил, что губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку до истечения срока полномочий. Эту информацию подтвердил федеральный чиновник, по словам которого вероятность ухода Любимова очень высока. Собеседники РБК затруднились ответить на вопрос, когда именно глава региона может покинуть свой пост - осенью или весной."Это не так. Губернатор находится в плановом коротком отпуске, выйдет и приступит к исполнению своих обязанностей", - ответили РИА Новости в пресс-службе правительства региона на вопрос о возможной скорой отставке Любимова.
https://ria.ru/20211012/gubernator-1754270928.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735227596_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_77b88f5e48ab4b46431c972405fc43c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, политика, николай любимов
10:21 13.10.2021 (обновлено: 10:24 13.10.2021)
Пресс-служба рязанского губернатора опровергла слухи о его отставке
Пресс-служба губернатора Рязанской области Любимова опровергла слухи о его отставке