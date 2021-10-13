https://ria.ru/20211013/ryazan-1754323664.html

Пресс-служба рязанского губернатора опровергла слухи о его отставке

Пресс-служба рязанского губернатора опровергла слухи о его отставке - РИА Новости, 13.10.2021

Пресс-служба рязанского губернатора опровергла слухи о его отставке

Пресс-служба правительства Рязанской области опровергла данные СМИ о возможной скорой отставке губернатора Николая Любимова, сообщив, что он находится в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:21

2021-10-13T10:21

2021-10-13T10:24

рязанская область

политика

николай любимов

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РЯЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Пресс-служба правительства Рязанской области опровергла данные СМИ о возможной скорой отставке губернатора Николая Любимова, сообщив, что он находится в коротком отпуске, после которого приступит к исполнению обязанностей.В среду РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в регионе, сообщил, что губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку до истечения срока полномочий. Эту информацию подтвердил федеральный чиновник, по словам которого вероятность ухода Любимова очень высока. Собеседники РБК затруднились ответить на вопрос, когда именно глава региона может покинуть свой пост - осенью или весной."Это не так. Губернатор находится в плановом коротком отпуске, выйдет и приступит к исполнению своих обязанностей", - ответили РИА Новости в пресс-службе правительства региона на вопрос о возможной скорой отставке Любимова.

https://ria.ru/20211012/gubernator-1754270928.html

рязанская область

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рязанская область, политика, николай любимов