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Ядерные технологии
https://ria.ru/20211013/rosatom-1754417339.html
"Росатом" объяснил важность для экологии проекта по урану с Францией
"Росатом" объяснил важность для экологии проекта по урану с Францией - РИА Новости, 13.10.2021
"Росатом" объяснил важность для экологии проекта по урану с Францией
Поставки регенерированного урана из Франции в Россию направлены на его дальнейшее использование в атомной энергетике РФ, это позволит позволит уменьшить... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:54
2021-10-13T16:54
ядерные технологии
твэл
северск
красноярский край
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
greenpeace
ввэр-1000
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Поставки регенерированного урана из Франции в Россию направлены на его дальнейшее использование в атомной энергетике РФ, это позволит позволит уменьшить экологический груз атомной промышленности, а также поможет решать задачи устойчивого развития, заявили РИА Новости в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом".Активисты международной организации Greenpeace во вторник провели акцию около офиса французской компании Orano, протестуя против отправки регенерированного урана в Россию. Они выступали против якобы "недопустимого радиоактивного трафика", и требовали от правительства Франции не допустить того, чтобы французская атомная отрасль "загрязняла" территории других стран."Регенерированный уран – это уран, восстановленный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива. Программа использования регенерированного урана в полной мере отвечает вызовам времени и соответствует целям устойчивого развития, так как повышает глубину переработки невосполнимых природных ресурсов", - отметили в "Росатоме".Рециклирование ядерных материалов – пример практической реализации концепции рационального природопользования как глобального тренда научно-технологического прогресса, добавили в госкорпорации."Возвращение в топливный цикл регенерата дает возможность сохранить стратегический запас природного урана для будущих поколений и снизить экологическую нагрузку атомной промышленности в целом", - подчеркнули в "Росатоме"."Контракт с "Orano" предполагает поставку регенерированного урана для внутренних нужд российской атомной энергетики. Регенерат будет использован в качестве сырья в рамках программ по производству ядерного топлива на предприятиях топливной компании "Росатома" ТВЭЛ", - пояснили в госкорпорации.Использование регенерированного урана позволит сэкономить столько природного урана, сколько бы пришлось добывать на руднике в течение нескольких лет и обеспечить стратегический запас природного урана для будущих поколений. Кроме того, подход, предусматривающий использование регенерированного урана для производства нового ядерного топлива, в полной мере отвечает вызовам времени, так как помимо снижения потребления природных ресурсов способствует снижению экологической нагрузки, отметили в "Росатоме"."Росатом" является мировым лидером в разработке технологических решений в области рециклирования ядерных материалов и обладает уникальными технологиями их переработки и повторного вовлечения в топливный цикл. "Мы имеем 35-летний опыт использования регенерированного урана для производства ядерного топлива для АЭС российского и западного дизайна", - подчеркнули в "Росатоме".Преимущества использования урана в атомной энергетике надо также рассматривать как с позиции решения климатических проблем и задач устойчивого развития, так и с точки зрения роста цен на энергоресурсы, полагают в "Росатоме"."Безусловно, атомная генерация – источник стабильной, чистой низкоуглеродной энергии. В последние годы мы наблюдаем рост интереса многих стран к атомной энергетике. Этот фактор, а также осознание важности роли атомной генерации для решения проблем в сфере климата и устойчивого развития начинают влиять на рост цен на уран", - отметили в госкорпорации."Важно понимать, что в стоимости киловатт-часа производимой АЭС электроэнергии порядка 20% приходится на топливо, из которых примерно половину составляет стоимость природного урана. Очевидно, что при такой структуре себестоимости влияние цен на природный уран на стоимость мегаватт-часа некритично. Атомная энергия может стать решением для обеспечения базовой генерации и сдерживающим фактором роста цен на электроэнергию", - пояснили в "Росатоме".Кроме этого, сегодня "Росатом" строит бизнес, ориентируясь на повторное использование ресурсов для производства топлива, продвигает концепцию рециклирования, что соответствует цели устойчивого развития "Ответственное потребление и производство", добавили в госкорпорации."Отрасль нацелена на создание двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами как на тепловых, так на и быстрых нейтронах. Мы создали серийное производство уран-плутониевого МОКС-топлива, оно уже загружено в реактор БН-800 на Белоярской АЭС. Замыкание топливного цикла позволит вовлечь в топливный цикл и энергоблоки ВВЭР, загружая туда топливо с регенерированным ураном и плутонием из уже ранее облеченного ядерного топлива", - сказали в госкорпорации.Создание так называемого РЕМИКС-топлива, позволяющего вовлечь в ядерный топливный цикл регенерированный уран и плутоний с добавлением обогащенного урана – это новый подход к использованию сырьевых ресурсов, отметили в "Росатоме"."На Сибирском химическом комбинате (СХК, предприятие ТВЭЛ в Северске Томской области) уже введено в эксплуатацию оборудование участков, где изготавливаются опытные тепловыделяющие сборки с уран-плутониевым РЕМИКС-топливом для реактора ВВЭР-1000. Фабрикация первых РЕМИКС-ТВС организована в кооперации с Горно-химическим комбинатом (ГХК, Железногорск Красноярского края), где начато производство уран-плутониевых топливных таблеток", - напомнили в госкорпорации. -0-
https://ria.ru/20210927/ekologiya-1752071672.html
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твэл, северск, красноярский край, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", greenpeace, ввэр-1000, россия
16:54 13.10.2021
 
"Росатом" объяснил важность для экологии проекта по урану с Францией

В "Росатоме" заявили, что проект с Францией по урану снизит нагрузку отрасли на экологию

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Поставки регенерированного урана из Франции в Россию направлены на его дальнейшее использование в атомной энергетике РФ, это позволит позволит уменьшить экологический груз атомной промышленности, а также поможет решать задачи устойчивого развития, заявили РИА Новости в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом".
Активисты международной организации Greenpeace во вторник провели акцию около офиса французской компании Orano, протестуя против отправки регенерированного урана в Россию. Они выступали против якобы "недопустимого радиоактивного трафика", и требовали от правительства Франции не допустить того, чтобы французская атомная отрасль "загрязняла" территории других стран.
"Регенерированный уран – это уран, восстановленный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива. Программа использования регенерированного урана в полной мере отвечает вызовам времени и соответствует целям устойчивого развития, так как повышает глубину переработки невосполнимых природных ресурсов", - отметили в "Росатоме".
Рециклирование ядерных материалов – пример практической реализации концепции рационального природопользования как глобального тренда научно-технологического прогресса, добавили в госкорпорации.
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"Возвращение в топливный цикл регенерата дает возможность сохранить стратегический запас природного урана для будущих поколений и снизить экологическую нагрузку атомной промышленности в целом", - подчеркнули в "Росатоме".
"Контракт с "Orano" предполагает поставку регенерированного урана для внутренних нужд российской атомной энергетики. Регенерат будет использован в качестве сырья в рамках программ по производству ядерного топлива на предприятиях топливной компании "Росатома" ТВЭЛ", - пояснили в госкорпорации.
Использование регенерированного урана позволит сэкономить столько природного урана, сколько бы пришлось добывать на руднике в течение нескольких лет и обеспечить стратегический запас природного урана для будущих поколений. Кроме того, подход, предусматривающий использование регенерированного урана для производства нового ядерного топлива, в полной мере отвечает вызовам времени, так как помимо снижения потребления природных ресурсов способствует снижению экологической нагрузки, отметили в "Росатоме".
"Росатом" является мировым лидером в разработке технологических решений в области рециклирования ядерных материалов и обладает уникальными технологиями их переработки и повторного вовлечения в топливный цикл. "Мы имеем 35-летний опыт использования регенерированного урана для производства ядерного топлива для АЭС российского и западного дизайна", - подчеркнули в "Росатоме".
Преимущества использования урана в атомной энергетике надо также рассматривать как с позиции решения климатических проблем и задач устойчивого развития, так и с точки зрения роста цен на энергоресурсы, полагают в "Росатоме".
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"Безусловно, атомная генерация – источник стабильной, чистой низкоуглеродной энергии. В последние годы мы наблюдаем рост интереса многих стран к атомной энергетике. Этот фактор, а также осознание важности роли атомной генерации для решения проблем в сфере климата и устойчивого развития начинают влиять на рост цен на уран", - отметили в госкорпорации.
"Важно понимать, что в стоимости киловатт-часа производимой АЭС электроэнергии порядка 20% приходится на топливо, из которых примерно половину составляет стоимость природного урана. Очевидно, что при такой структуре себестоимости влияние цен на природный уран на стоимость мегаватт-часа некритично. Атомная энергия может стать решением для обеспечения базовой генерации и сдерживающим фактором роста цен на электроэнергию", - пояснили в "Росатоме".
Кроме этого, сегодня "Росатом" строит бизнес, ориентируясь на повторное использование ресурсов для производства топлива, продвигает концепцию рециклирования, что соответствует цели устойчивого развития "Ответственное потребление и производство", добавили в госкорпорации.
"Отрасль нацелена на создание двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами как на тепловых, так на и быстрых нейтронах. Мы создали серийное производство уран-плутониевого МОКС-топлива, оно уже загружено в реактор БН-800 на Белоярской АЭС. Замыкание топливного цикла позволит вовлечь в топливный цикл и энергоблоки ВВЭР, загружая туда топливо с регенерированным ураном и плутонием из уже ранее облеченного ядерного топлива", - сказали в госкорпорации.
Создание так называемого РЕМИКС-топлива, позволяющего вовлечь в ядерный топливный цикл регенерированный уран и плутоний с добавлением обогащенного урана – это новый подход к использованию сырьевых ресурсов, отметили в "Росатоме".
"На Сибирском химическом комбинате (СХК, предприятие ТВЭЛ в Северске Томской области) уже введено в эксплуатацию оборудование участков, где изготавливаются опытные тепловыделяющие сборки с уран-плутониевым РЕМИКС-топливом для реактора ВВЭР-1000. Фабрикация первых РЕМИКС-ТВС организована в кооперации с Горно-химическим комбинатом (ГХК, Железногорск Красноярского края), где начато производство уран-плутониевых топливных таблеток", - напомнили в госкорпорации. -0-
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Ядерные технологииТВЭЛСеверскКрасноярский крайГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"GreenpeaceВВЭР-1000Россия
 
 
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