https://ria.ru/20211013/revolyutsii-1754410706.html

Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции

Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции - РИА Новости, 13.10.2021

Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия исчерпала свой лимит на революции. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:31

2021-10-13T16:31

2021-10-13T16:49

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия исчерпала свой лимит на революции."Все должно развиваться стабильно, спокойно, без всяких выбросов негативной эмоции. Все должно гарантировать интересы людей. И политическая система тоже так же стабильно развивается для того, чтобы не допустить еще какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали, нам нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России", - заявил Путин на пленарной сессии "Российской энергетической недели".

https://ria.ru/20211013/voennye-1754408872.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, россия