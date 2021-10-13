https://ria.ru/20211013/revolyutsii-1754410706.html
Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции
Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции - РИА Новости, 13.10.2021
Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия исчерпала свой лимит на революции. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:31
2021-10-13T16:31
2021-10-13T16:49
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия исчерпала свой лимит на революции."Все должно развиваться стабильно, спокойно, без всяких выбросов негативной эмоции. Все должно гарантировать интересы людей. И политическая система тоже так же стабильно развивается для того, чтобы не допустить еще какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали, нам нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России", - заявил Путин на пленарной сессии "Российской энергетической недели".
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общество, владимир путин, россия
16:31 13.10.2021 (обновлено: 16:49 13.10.2021)
Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции
Путин заявил, что Россия исчерпала свой лимит на революции